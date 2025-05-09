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Cizre'de feci olay! Direksiyon başında fenalaşan tır şoförü faciayı yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cizre&#039;de feci olay! Direksiyon başında fenalaşan tır şoförü faciayı yaşadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tır sürücüsü seyir halindeyken baygınlık geçirmesi üzerine şarampole devrildi. Sürücü hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Korkunç kaza, Cizre-Nusaybin karayolunda meydana geldi. Nusaybin'den Cizre yönüne seyreden H.A. yönetiminde tır, sürücüsünün baygınlık geçirmesi üzerine şarampole devrildi. 

Cizre'de feci olay! Direksiyon başında fenalaşan tır şoförü faciayı yaşadı - 1. Resim

BAYGINLIK GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yan yatan tırdaki sürücünün baygınlık geçirdiğini tespit etti. 

Cizre'de feci olay! Direksiyon başında fenalaşan tır şoförü faciayı yaşadı - 2. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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