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16 yıllık arkadaşını milyonlarca lira dolandırdı! Taktiği ise pes dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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16 yıllık arkadaşını milyonlarca lira dolandırdı! Taktiği ise pes dedirtti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan 32 yaşındaki Matthew Howarth, lise arkadaşını beyin kanseri olduğunu söyleyerek kandırdı. Bu yöntemle eski arkadaşının binlerce eurosunu çalan Howart, hapis cezasına çarptırıldı.

İlginç dolandırıcılık olayı İngiltere’de yaşandı. Matthew Howarth, 16 yıl aradan sonra lise arkadaşı Thomas Lee ile iletişime geçerek beyin kanseri olduğunu, birkaç hafta ömrü kaldığını ve paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

16 yıllık arkadaşını milyonlarca lira dolandırdı! Taktiği ise pes dedirtti - 1. Resim

DAHA FAZLASINI İSTEDİ

Talihsiz arkadaş, dolandırıcının yalanına inanarak bankadan yüklü miktarda kredi çekti. Özel bir hastanede tedavi olmak istediğini belirten dolandırıcı, Lee’nin verdiği miktarın kendisine yetmediğini söyleyerek daha fazla para talep etti.

Bu talebin üzerine durumdan şüphelenen Lee, hastalığa dair kanıt istedi. Durumu geçiştirerek zaman kazanmak isteyen şahıs sonunda yakayı ele verdi. Dolandırıldığının farkına varan talihsiz arkadaş, yaklaşık 27 bin Euro (yaklaşık 2 milyon TL) kaybettikten sonra durumu polise bildirdi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Howarth’ın TV yapımcısı olduğu, annesiyle yaşadığı ve kanser olmadığı ortaya çıktı. Dolandırıcı 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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