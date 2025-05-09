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Çalışanlar dikkat! Bir iftira hayatını altüst etti: İşten çıkarılan hemşireye rekor tazminat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çalışanlar dikkat! Bir iftira hayatını altüst etti: İşten çıkarılan hemşireye rekor tazminat
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bir hastanede hemşire olarak çalışan Jessica Thorpe, bir hastadan hamile kaldığı iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Olayın ardından başvurduğu mahkemede suçsuz bulunan kadına rekor tazminat ödenmesine karar verildi.

Trajik olay, İngiltere’de ruh sağlığı hastalıkları hastanesinde yaşandı. Bir hastanın ''Benim bebeğimi taşıyor'' diyerek iftira atması sonucu Jessica Thorpe isimli hemşirenin hayatı altüst oldu.

İŞTEN ÇIKARILAN HEMŞİREYE REKOR TAZMİNAT

Mirror'ın haberine göre, olayın ardından mahkemeye suç duyurusunda bulunan Thorpe, iki buçuk yılın ardından haksız yere işten çıkarılması sebebiyle 24 bin Euro (yaklaşık 1 milyon TL) tazminat kazandı. Bu süreçte sosyal medya hesabına yönelen hemşire, kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşarak yaşadığı zorlu süreci onlarla paylaştı.

Çalışanlar dikkat! Bir iftira hayatını altüst etti: İşten çıkarılan hemşireye rekor tazminat - 1. Resim

''BAŞIMA GELECEKLERDEN HABERSİZDİM''

Yaşadığı olayın üzerinden 5 yıl geçen kadın yaptığı bir paylaşımda, ''Bu fotoğrafta  26 yaşındaydım ve hemşireydim. Birkaç hafta sonra bir hastanın bana karşı asılsız bir iddiada bulunacağını ve iki buçuk yıl işten uzaklaştırılacağımı bilmiyordum.'' ifadelerini kullandı.

Çalışanlar dikkat! Bir iftira hayatını altüst etti: İşten çıkarılan hemşireye rekor tazminat - 2. Resim

''ADIMI TEMİZE ÇIKARDIM''

Ardından başka bir gönderi paylaşan Thorpe, "Bugün 31 yaşındayım," Adımı temize çıkardım ve çalıştığım hastaneye karşı başlattığım hukuki mücadeleyi kazandım. Önümüzdeki ay tazminatımı alabilmem için son duruşmam. Beş yıl sonra. Bir daha asla hemşire olmayacağım." şeklinde konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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