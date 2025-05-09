Kız kaçırma meselesinde ortalık karıştı! Polisleri, polislere şikayet ettiler

Aksaray’da kız kaçırma meselesi yüzünden bir eve baskın yapmak isteyen şahıslar polisle karşı karşıya geldi. Uzun süre ikna edilemeyen vatandaşlara polis biber gazıyla müdahale etti. Çıkan arbedede şahıslar, ihbarda bulunarak biber gazı sıkan polislerden şikayetçi oldu.

Pes dedirten olay Aksaray’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent beldesinden kız kaçırıldığını iddia eden vatandaşlar, kızın Fatin Mahallesi'nde bir ikamette tutulduğunu iddia ederek o adrese gitti.

POLİS EKİPLERİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Burada eve baskın yapmak isteyen şahıslar şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Şahısların polise direnmesi sonucu olay yerine takviye ekipler istenirken, vatandaşların sakinleşmemesi üzerine olay yerinde arbede yaşandı.

BİBER GAZI SIKAN EKİPLERİ POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

Olayın giderek şiddetlenmesi üzerine son çare olarak polis ekipleri şahıslara biber gazıyla müdahale etti. Buna rağmen olay yerinden ayrılmayan şahıslardan birisi polisi arayıp polisleri şikayet etti.

''ARKADAŞLARINIZ BİZİ DÖVÜYOR''

Polis memurlarını önce jandarma diye şikayet eden şahıs, "Jandarmanız geldi biber gazı sıkıyor, arbede yaşıyoruz, Fatih Mahallesi'nde hepimizi dövüyorlar. Kadınlara el kaldırıyorlar, kadınları dövüyorlar. Polisiniz arbede yapıyor, mağdur tarafı dövüyor coplarla. Arkadaşlarınız bizi dövüyorlar" diye yardım istedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerinde şahıslar binadan uzaklaştırılırken, ekipler saatlerce binada nöbet tuttu.