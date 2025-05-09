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Çorlu'da facia! Bir saat arayla iki kez kaza şoku yaşadı: Hayat mücadelesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çorlu&#039;da facia! Bir saat arayla iki kez kaza şoku yaşadı: Hayat mücadelesi sürüyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü motosikletten fırlayarak ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kazadan bir saat önce de kaza geçirdiği ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosikletli bir saat arayla iki kez kabusu yaşadı. Gökan E. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı istikamette ilerleyen Hakan Ö.'nün (24) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çorlu'da facia! Bir saat arayla iki kez kaza şoku yaşadı: Hayat mücadelesi sürüyor - 1. Resim

ÜST GEÇİT MERDİVENLERİNE ÇARPTI

Kazada motosikletten fırlayan Hakan Ö., üst geçit merdivenlerine çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çorlu'da facia! Bir saat arayla iki kez kaza şoku yaşadı: Hayat mücadelesi sürüyor - 2. Resim

1 SAAT ÖNCE DE BAŞKA BİR KAZAYA KARIŞTI

Öte yandan Hakan Ö.'nün kazadan yaklaşık 1 saat önce Kazımiye Mahallesi Su Deposu mevkiinde yaralanmalı kazaya karıştığı ve kendi imkanlarıyla gittiği özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra ikinci bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.
Sürücü Gökan E. kaza sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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