Okuma bayramında skandal görüntüler! Kadınlar birbirlerinin saçına yapıştı, sebebi 'pes' dedirtti

Bursa’da bir ilkokulda okuma bayramı etkinliği sırasında veliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 1. sınıf öğrencilerinin sahne aldığı törende yaşanan olay, kameraya anbean yansıdı.

Olay Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda yaşandı. Okuma bayramı etkinliğinde iddiaya göre, sahne sıralaması ve yer alma konusunda anlaşmazlık yaşayan bazı veliler arasında sözlü tartışma yaşandı.

KADINLAR BİRBİRLERİNİN SAÇINA YAPIŞTI

Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Kadın veliler, saç saça baş başa birbirine girerken, diğer katılımcılar büyük panik yaşadı.

GÜVENLİKLER BİLE ZOR AYIRDI

Okul yönetimi duruma müdahale ederken, olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. Çocukların korku dolu anlar yaşadı o anlar ise kameraya anbean yaşadı.