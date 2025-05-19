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Çorum'da iki arkadaş husumetlileri tarafından bıçaklandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da yaşayan Hasan K. (39) ile arkadaşı İbrahim Ç. (32) birlikte yürüyüş yaparken önceden husumetli oldukları grupla karşılaştı. Bıçaklı saldırıya uğrayan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Hasan K. ve arkadaşı İbrahim Ç. Celilkırı köyü yolunda bulunan açık alanda önceden husumetli oldukları Metehan Y. (17), Mert S. (17) ve Okan K. (17) ile karşılaştı.

İKİSİ DE BIÇAKLANDI

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K. ve arkadaşı İbrahim Ç. vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar, tedavi altına alındı.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

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