Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

İmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı
Başlık ResmiDaha 22 yaşındaydı! 42 yaşındaki takıntılı adamın piknikte katlettiği Sevda Dinler, gözyaşları içinde defnedildi

Adana’da 42 yaşındaki Ganber F. tarafından tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler’in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Genç kızın cenaze namazını kıldıran imam son sözlerini anlattı. İmam Dinler’in kendisine “KPSS'den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım” dediğini açıkladı.

Kaydet
|

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı mesire alanında 42 yaşındaki Ganber F. tarafından tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler, gözyaşları arasında defnedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Adana
3. SAYFA

Adana'da piknik alanında dehşet: 42 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşındaki kızı öldürdü

Daha önce kendisini rahatsız ettiği ve uzaklaştırma kararı aldığı Ganber F. (42) tarafından katyledilen genç kızın cenazesinde konuşan imamın sözleri ise yürekleri sızlattı.

İmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı
Başlık Resmiİmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı

“İNŞALLAH BU YIL ATANACAĞIM”

İmam, Sevda Dinler'in kendisine, "KPSS'den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım" dediğini aktardı. Genç kız, kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde Kozan Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, genç kızın şüpheli hakkında aldığı uzaklaştırma kararının olay tarihinde yürürlükte olmadığı öğrenildi.

İmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı
Başlık Resmiİmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Adana’nın Kozan ilçesinde Dağılcak Mesire Alanı'nda 22 yaşındaki Sevda Dinler, ailesiyle pikniğe gittiği sırada daha önce kendisini rahatsız ettiği ve uzaklaştırma kararı aldığı Ganber F. (42) ile karşılaştı.

İmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı
Başlık Resmiİmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüpheli, yanında getirdiği tüfekle genç kıza peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından aracına yönelerek kaçmaya çalışan şüphelinin önünü, mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Dinler'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Dinler'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Adana
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.