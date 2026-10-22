Adana’da 42 yaşındaki Ganber F. tarafından tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler’in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Genç kızın cenaze namazını kıldıran imam son sözlerini anlattı. İmam Dinler’in kendisine “KPSS'den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım” dediğini açıkladı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı mesire alanında 42 yaşındaki Ganber F. tarafından tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler, gözyaşları arasında defnedildi.

Daha önce kendisini rahatsız ettiği ve uzaklaştırma kararı aldığı Ganber F. (42) tarafından katyledilen genç kızın cenazesinde konuşan imamın sözleri ise yürekleri sızlattı.

İmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı

“İNŞALLAH BU YIL ATANACAĞIM”

İmam, Sevda Dinler'in kendisine, "KPSS'den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım" dediğini aktardı. Genç kız, kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde Kozan Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, genç kızın şüpheli hakkında aldığı uzaklaştırma kararının olay tarihinde yürürlükte olmadığı öğrenildi.

İmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Adana’nın Kozan ilçesinde Dağılcak Mesire Alanı'nda 22 yaşındaki Sevda Dinler, ailesiyle pikniğe gittiği sırada daha önce kendisini rahatsız ettiği ve uzaklaştırma kararı aldığı Ganber F. (42) ile karşılaştı.

İmam anlattı, duyanların yüreği sızladı! Piknikte katledilen Sevda Dinler’in son isteği ortaya çıktı

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüpheli, yanında getirdiği tüfekle genç kıza peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından aracına yönelerek kaçmaya çalışan şüphelinin önünü, mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Dinler'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Dinler'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıAdana

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