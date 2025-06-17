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Denize kıyısı olmayan ilimizde üretiliyor, Avrupa'dan sipariş yağıyor! 2 milyar dolarlık iş çıkarıyorlar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denize kıyısı olmayan ilimizde üretiliyor, Avrupa&#039;dan sipariş yağıyor! 2 milyar dolarlık iş çıkarıyorlar...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta üretilen alabalık yumurtaları, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Besin değeri olarak hayli zengin olan alabalıklar, meşhur Norveç somonlarını geride bırakıyor. 1.200 kişi ile 2 milyar dolarlık iş çıkarıyorlar...

Denize uzaklığı yaklaşık 270 kilometre olan Sivas'ta alabalık üretim tesislerinde Avrupa'da tüketilen en lezzetli balıkları yetiştiriliyor.

Denize kıyısı olmayan ilimiz Avrupa'ya balık pazarlıyor! Hedef ilk 5'e girmek, yılda 40 milyonu buluyor - 1. Resim

Soğuk suda büyütülen ve besin değeri olarak hayli zengin olan alabalıklar, meşhur Norveç somonlarını geride bırakıyor. Sivas'ta yetiştirilen milyonlarca yavru balık, Kayseri ve Karadeniz'de olgunlaştırılarak Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Denize kıyısı olmayan ilimiz Avrupa'ya balık pazarlıyor! Hedef ilk 5'e girmek, yılda 40 milyonu buluyor - 2. Resim

Sivas'ta birçok alabalık üretim tesisinin bulunduğunu ifade edem Sivas Su Ürünleri Birlik Başkanı Orhan Erdal Çakırer, "Ürettiğimiz yumurtayı büyük işletmelere veriyoruz. Bizden başlayan bu evre sona kadar gidiyor, denizden sonra Avrupa ülkelerine kadar ulaşıyor. Özellikle Rusya'ya ihracat yapıyoruz" dedi.

Denize kıyısı olmayan ilimiz Avrupa'ya balık pazarlıyor! Hedef ilk 5'e girmek, yılda 40 milyonu buluyor - 3. Resim

YILDA 40 MİLYON YUMURTA ÜRETİLİYOR

Sivas'ın alabalık üretiminde özel bir yeri olduğunu ifade eden Çakırer, "Biz yılda 40 milyon yumurta üretiyoruz. Ürettiğimiz yumurtayı büyük işletmelere veriyoruz. Bizden başlayan bu evre sona kadar gidiyor, denizden sonra Avrupa ülkelerine kadar ulaşıyor. Özellikle Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Türkiye genelinde üretimimiz yıllık 2 milyar dolar. Toplam üreticimiz Türkiye genelinde 1.200 kişi. 1.200 kişinin ürettiğinden 2 milyar dolar gibi büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'mizde balıkçılarımızın gelişmesi için çabalarımız var. Türkiye'de bu kapasiteyi 4 milyar dolara çıkarmaya uğraşıyoruz" dedi.

Denize kıyısı olmayan ilimiz Avrupa'ya balık pazarlıyor! Hedef ilk 5'e girmek, yılda 40 milyonu buluyor - 4. Resim

ALABALIK ÜRETİMİNDE HEDEF, İLK 5'E GİRMEK

Kentte yeni işletmelerin açılacağını vurgulayan Orhan Erdal Çakırer, "Sivas'ta daha modern tesisler kurmaya çalışıyoruz. Sivas'ta da 4 işletmeyi, izinleri tamamlandıktan sonra açacağız. Sivas'ta büyük işletmelerimiz var. Bunlardan bir tanesi, yıllık 5 ton kapasiteli Çamlıgöze Barajı.

Denize kıyısı olmayan ilimiz Avrupa'ya balık pazarlıyor! Hedef ilk 5'e girmek, yılda 40 milyonu buluyor - 5. Resim

Orada üretilen ürünler Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Bu çok büyük bir kapasite. Türkiye şartlarında yeni yerler açma çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde boş barajlar var. Onların da uygun yollarla üretime kazandırılabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Sivas'ı, Türkiye genelinde ilk 5'e getirmeye çalışıyoruz. Ülkemiz dışarıdan inek, koyun gibi hayvanları alırken biz balığı dışarıya satıyoruz. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki Omega-3 bakımından ve besin değerleri açısından bizim balığımız, Norveç balığının katbekat üzerinde. Bu yüzden de tercih ediliyoruz. Bu değerin Avrupa da farkında o yüzden bizden balık alıp tüketiyorlar" ifadelerini kullandı.

Denize kıyısı olmayan ilimiz Avrupa'ya balık pazarlıyor! Hedef ilk 5'e girmek, yılda 40 milyonu buluyor - 6. Resim

"SU SOĞUK OLDUĞU İÇİN BALIKLARIMIZ YAVAŞ GELİŞİYOR ETİ LEZZETLİ OLUYOR"

Balıkların lezzetinin sırrının soğuk su oluğunu belirten alabalık tesisi işletmecisi Rasim Çimen, "Bizim burada kullandığımız su soğuk olduğu için balık yavaş gelişiyor. Eti çok lezzetli oluyor ancak yemi fazla yiyor, bu da bizim dezavantajımıza oluyor. Balığımızı gelip yiyen herkes memnun kalıyor. Buraya gelen herkes rahat ve huzur içinde balığını yiyip ailesiyle vakit geçiriyor. Giderken de parasıyla yemelerine rağmen 'Çok lezzetli balık yetiştirmişsiniz' diye teşekkür edip buradan ayrılıyorlar. Burayı birçok kişi öğrendi, gelecek kişiler için de tavsiye ediyoruz. Gelirlerse rahat ederler, Sivas'ın lezzetli alabalıklarını yiyip buradan ayrılırlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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