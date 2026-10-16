Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından kaybolan eski muhtar Mustafa Kedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kedikli'nin aracı, Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunmuştu.

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Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından kaybolan eski muhtar Mustafa Kedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından Kedikli hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu. Kedikli'yi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyordu.

ARACI DERE YATAĞINDA BULUNMUŞTU

Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında dün Kedikli'nin aracı bulunmuştu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerinin Büyükşehir Belediyesiyle koordineli yürüttüğü çalışmalarda İzmit Körfezi'nde de yüzey taraması yapılmıştı.

Arama çalışmaları sonucunda Mustafa Kedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Dere yatağında aracı bulunmuştu! Kayıp eski muhtardan acı haber

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Başiskele ilçemizde sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşımız Mustafa Kedikli’nin yürütülen arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılmıştır.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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