5 binden fazla ihbar, 1 kayıp! Kocaeli'de sağanak bilançosu açıklandı: Hastanede olan vatandaşımız yok

OKULLARDA SON DURUM NE?

Kentteki yağış miktarının uzun yılların ortalamalarına denk gelen bir seviyede olduğunu vurgulayan Aktaş, okullardaki son durumu şöyle anlattı:

Tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime dün itibarıyla ara vermiştik. Bugün için de beklenen yağış miktarı dün kadar olmasa da bazı okullarımızın bodrum katlarına su girmesi, bazı okullarımızın çatılarında problem olması sebebiyle çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin elektrik kaçağı gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bugün de tatil kararı aldık. Arkadaşlarımız oradaki eksiklikleri de tamamlıyorlar. Hafta sonu çalışmalarını bitirerek pazartesi günü eğitim öğretime daha sağlıklı bir ortamda devam edilmesi yönünde çalışmalarını yapacaklar.