5 binden fazla ihbar, 1 kayıp! Kocaeli'de sağanak bilançosu açıklandı: Hastanede olan vatandaşımız yok
İstanbul kadar şiddetli sağanağın etkili olduğu bir diğer il Kocaeli’de meydana gele sel felaketinin bilançosu açıklandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 5 bin 142 ihbar kaydı oluşturulduğunu, 267 kişinin kurtarıldığını, kayıp eski muhtarın ise aranmaya devam ettiğini açıkladı. Vali Aktaş “Şu anda hastanede tedavi gören vatandaşımız yok. Dün yaşanan kadar bir yağış beklenmiyor, turuncu uyarı yok” dedi. Eğitime bugün ara verildiğini hatırlatan Aktaş, okullarda ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.
267 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP
Meteoroloji’nin turuncu kod vererek uyardığı Kocaeli’de etkili olan 2 günlük sağanak yağışın bilançosu ortaya çıktı. Kentte sağanak yağışın yol açtığı sel, su baskını ve heyelanlara ilişkin 5 bin 142 ihbar kaydı oluşturuldu, 267 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayıp olarak aranmaya devam ediyor.
ARACI DEREYE SÜRÜKLENMİŞTİ
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yaylacık Mahallesi eski muhtarı Mustafa Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapılarak dere yatağında sürüklendiği ortaya çıkmıştı. Derede bulunan araç sudan çıkarılmış, Gedikli’ye ulaşılamamıştı. Gedikli’nin eşine, "Arabayı alıp geleyim, öyle eve geçelim" dediği öğrenilmişti.
350 HANEDE SU BASKINI
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Aktaş, 8 binanın tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve su baskını nedeniyle 350 hanenin yardım talebinde bulunduğunu belirtti.
“MUHTARIMIZ ARANIYOR"
Meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Aktaş şöyle konuştu:
Eski bir muhtarımız olan vatandaşımızın aracıyla birlikte sele kapıldığı değerlendiriliyor. Aracı dün yapılan çalışmalarla dereden çıkarıldı fakat vatandaşımıza henüz ulaşılamadı. Sahil güvenlik ekiplerimizin, jandarma ekiplerimizin ve AFAD ekiplerimizin koordineli şekilde yürüttüğü arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Umarım en kısa zamanda kendisine ulaşırız.
YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI
Bazı yollarda heyelan nedeniyle çökmeler yaşandığını ifade eden Aktaş, “Şu anda ilimizde bunların birçoğu giderildi ve yollar ulaşıma açıldı. Sadece yeni yapılmakta olan Kandıra yolumuz üzerinde çalışmalar devam ediyor. Orada Kandıra-İzmit ulaşımı servis yolundan veriliyor. Üç köyümüzün yan bağlantılarındaki çalışmalar da Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından sürdürülüyor” dedi.
“HASTANEDE OLAN VATANDAŞIMIZ YOK”
Vali Aktaş, barajlarda herhangi bir risk seviyesi bulunmadığını söyledi:
Tarım işletmelerinde, çoğu küçük çaplı olmak üzere hasarlar var. Bununla ilgili Tarım İl Müdürlüğümüzün çalışmaları devam ediyor. 15 vatandaşımızla ilgili Sağlık Müdürlüğümüze başvuru ve ihbar ulaştı. Bu vatandaşlarımıza müdahale edildi. Bazıları hastanede, bazıları olay yerinde tedavi edildi. Ancak şu anda bu kapsamda hastanede tedavi görmekte olan hiçbir vatandaşımız yoktur.
OKULLARDA SON DURUM NE?
Kentteki yağış miktarının uzun yılların ortalamalarına denk gelen bir seviyede olduğunu vurgulayan Aktaş, okullardaki son durumu şöyle anlattı:
Tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime dün itibarıyla ara vermiştik. Bugün için de beklenen yağış miktarı dün kadar olmasa da bazı okullarımızın bodrum katlarına su girmesi, bazı okullarımızın çatılarında problem olması sebebiyle çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin elektrik kaçağı gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bugün de tatil kararı aldık. Arkadaşlarımız oradaki eksiklikleri de tamamlıyorlar. Hafta sonu çalışmalarını bitirerek pazartesi günü eğitim öğretime daha sağlıklı bir ortamda devam edilmesi yönünde çalışmalarını yapacaklar.
“GEREKLİ ÖDENEK VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRILACAK”
"Bu zararların giderilmesi noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşları gerekli çalışmaları yapacak. Bakanlıklarla da irtibat halindeyiz. Turuncu uyarı verilen bölgelerde AFAD Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla görevlendirmeler yapıldı. İlimizde de bir daire başkanımız bu koordinasyonu sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan yardımlarla ilgili gerekli ödenek bugün vatandaşlarımıza ulaştırılacak” diyen Aktaş, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.