Devrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi

Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Sokak'ta, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yana yatan UTV motor alev aldı.

ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangında UTV kullanıcısı Doğan Can Çetin (31) hayatını kaybetti.Sürücünün arkasında bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de yangın sonucu meydana gelen patlamalar nedeniyle müdahale edemediler.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kayıp eden Doğan Can Çetin' in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.