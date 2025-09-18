Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi

Devrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da dün gece devrilerek yan yatan UTV alevlere teslim oldu. Motorun sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti. 

Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Sokak'ta, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yana yatan UTV motor alev aldı.

ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangında UTV kullanıcısı Doğan Can Çetin (31) hayatını kaybetti.Sürücünün arkasında bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de yangın sonucu meydana gelen patlamalar nedeniyle müdahale edemediler.

Devrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kayıp eden Doğan Can Çetin' in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi - 2. Resim

