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Dolandırıcılardan pes dedirten yeni yöntem! Kaşla göz arasında vurgun yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da 3 kişi, daha önceden belirledikleri kişiyi arayarak ‘Senin devre mülkün var, kullanmıyorsun, satmamız lazım, biz yardımcı olalım' diye inandırıp bu bahaneyle buluşma gerçekleştirdi. Ağlarına düşürdükleri kişinin banka hesabından kendi hesaplarına 100 bin lira aktararak kayıplara karışan 3 dolandırıcı, saklandıkları apart otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Duyanların kulaklarına inanamadığı olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

''SENİN DEVRE MÜLKÜN VAR, KULLANMIYORSUN, SATMAMIZ LAZIM''

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde M.K.'yi (37) arayan bir kişi, ‘Senin devre mülkün var, kullanmıyorsun, satmamız lazım, biz yardımcı olalım' diye teklifte bulunarak M.K.'yi inandırdı. Arayan kişilerin ağına düşen M.K. ile buluşma yeri belirlendi ve Aziziye Mahallesinde bulunan bir kafede şahıslarla buluşma gerçekleşti.

Dolandırıcılardan pes dedirten yeni yöntem! Kaşla göz arasında vurgun yaptılar - 1. Resim

KAŞLA GÖZ ARASINDA 100 BİN LİRA AKTARDILAR

Görüşmeye gelen 3 şahıs, sözde devre mülkün satışı sonrası gelecek parayı aktarmak için M.K.'nın mobil bankacılık hesabı üzerinden dolar hesabı açma bahanesiyle hesaba giriş yaptı. Bu sırada şahıs M.K.'ye ait hesaptan kendi hesabına 100 bin lira aktardı.

Şahıslar parayı aktardıktan sonra, 'dolar hesabı açıldı, işlemler tamamlanınca iletişime geçeceğiz' diyerek kafeden ayrıldı. Daha sonra kendi hesabından farklı bir hesaba 100 bin lira aktarıldığını fark eden M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

APART OTELDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Mağdur ile görüşme yapan polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şüphelilerin 8 suç kaydı olan 22 yaşındaki Onur Ejder İ., 17 suç kaydı olan 23 yaşındaki Kerem T. ve 24 suç kaydı olan 30 yaşındaki Sedat K. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin günlük apart otelde kaldıklarını belirledi. Apart otele yapılan baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI PARAYI HARCADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şahısların, yaptıkları dolandırıcılık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ettikleri öğrenildi. Hesaba geçirilen 100 bin TL'yi harcadığı ortaya çıkan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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