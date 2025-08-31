Düğün yolunda acı son! Feci kazada bir aile yok oldu
Düğün için Hakkari'ye giden ailenin bulunduğu araç, Hakkari-Van karayolunda tır ile çarpıştı. Korkunç kazada araçtaki 5 aile ferdi hayatını kaybetti. Cenazeler köy mezarlığına defnedilirken, köyde büyük üzüntü yaşandı.
Hakkari-Van karayolu Dikilitaş mevkiinde dün öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bölgede adeta can pazarı yaşandı. Kazada, araçta bulunan Hasan Sultanoğlu, Namide Sultanoğlu, Adem Sultanoğlu, Ada Hatice Sultanoğlu ve Nisanur Sultanoğlu hayatını kaybetti.
KÖYDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI
Cenazeler, Yüksekova Devlet Hastanesi ve Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, ailelerinin ikamet ettiği Akocak köyüne getirildi.
Köyde kılınan cenaze namazının ardından Sultanoğlu ailesinin fertleri, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ederken, köyde büyük üzüntü yaşandı.
BİRÇOK İSİM TÖRENE KATILDI
Cenazeye hayatını kaybedenlerin yakınları, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve ilçe sakinleri katıldı.