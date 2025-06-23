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Ebru Yaşar konserinde ortalık karıştı! Bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ebru Yaşar konserinde ortalık karıştı! Bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı
Ebru Yaşar, Samsun, Kültür Yolu Festivali, Kavga, Bıçaklanma, Hastane, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da düzenlenen "Kültür Yolu Festivali"nde sahne alan Ebru Yaşar'ın konseri sonrası çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen "Kültür Yolu Festivali" kapsamında sanatçı Ebru Yaşar müzikseverlerle buluştu.

Ebru Yaşar konserinde ortalık karıştı! Bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Konserin dağılımı sırasından iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, G.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.K.K. (21) sol baldırından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipbi sevk edildi.

Ebru Yaşar konserinde ortalık karıştı! Bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

BIÇAKLANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis kavgaya müdahale ederek büyümeden önlerken, bıçaklı saldırıda yaralanan E.K.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan G.Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebru Yaşar konserinde ortalık karıştı! Bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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