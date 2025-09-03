Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ekmeğin içinden çıkan "Yok artık" dedirtti!

Ekmeğin içinden çıkan "Yok artık" dedirtti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekmeğin içinden çıkan &quot;Yok artık&quot; dedirtti!
Şırnak, Böcek, Ekmek, Denetim, Gıda Güvenliği, Tüketici, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta bakkaldan ekmek alan vatandaş, eve geldiğinde gözlerine inanamadı. Böcek çıkan ekmeği cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, denetimlerin artırılmasını istedi.

Şırnak'ta bakkaldan ekmek alan bir kişi, evde karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Ekmeğin içinden çıkan "Yok artık" dedirtti! - 1. Resim

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Ekmeğin alt kısmında bir böcek olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen şahıs, denetimlerin artırılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi - 3. SayfaOtogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında beklediGaziantep'te 7 araç birbirine girdi! Yaralılar var - 3. SayfaGaziantep'te 7 araç birbirine girdi! Yaralılar varTorununa şiddet uygulayan babaanne gözaltında! - 3. SayfaTorununu döven babaanne ile ilgili yeni gelişme!Günlerdir kayıptı! 14 yaşındaki Yunus'tan acı haber geldi  - 3. SayfaGünlerdir kayıptı, acı haberi geldiYük boşalttığı sırada devrildi! Kamyon sürücüsünü kurtarmaya arkadaşlarının çabası yetmedi - 3. SayfaFeci ölüm! Arkadaşlarının çabası yetmediŞanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaŞanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...