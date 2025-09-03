Ekmeğin içinden çıkan "Yok artık" dedirtti!
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şırnak'ta bakkaldan ekmek alan vatandaş, eve geldiğinde gözlerine inanamadı. Böcek çıkan ekmeği cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, denetimlerin artırılmasını istedi.
Şırnak'ta bakkaldan ekmek alan bir kişi, evde karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.
CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ
Ekmeğin alt kısmında bir böcek olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen şahıs, denetimlerin artırılmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci