Haberler > 3. Sayfa > Elazığ'daki kayıp kuzenler davasında 12 gözaltı!

Elazığ'daki kayıp kuzenler davasında 12 gözaltı!

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da 2 buçuk yıl önce kaybolan kuzenler davasında yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Elazığ'da 2023 yılının ocak ayında Mustafa Yılmaz isimli genç ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasından bir gün sonra kuzeni Onur Yılmaz da kayıplara karıştı. 2 buçuk yıldır kendilerinden haber alınamamasına rağmen dosyada yeni bir gelişme meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı. Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı.

KAYINBABA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ailenin ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 02.02.2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAYIP KUZENLERDEN HALA HABER YOK 

Olayın üzerinden 2 buçuk yıl geçerken yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Palu Adliyesi'nde ifade alma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kayıp kuzenlerden halen bir haber alınmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

