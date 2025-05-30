Emirhan Gürbüz'den hala haber yok! Adana seferber oldu, çok sayıda ekip arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2025 10:08 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 10:56 - Güncelleme:

Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen 25 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları devam ediyor. Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken Gürbüz'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs’ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün bulunması için başlatılan ve dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi. ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI AFAD koordinesinde yürütülen arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 17'si dalgıç 69 personelle sürüyor. Fotoğraftaki Emirhan Gürbüz'ün eşi Aysu Gürbüz Kaybolan gencin yakınları, kıyıda bekleyerek ekiplerin arama çalışmalarını takip ediyor. NELER OLDU? Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs’ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, gölde kaybolan Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş