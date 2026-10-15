İstanbul’un Fatih ilçesinde sel sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmud Işıldak, memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı. Genç hafız, 6 ay önce vefat eden babası Ömer Faruk Işıldak’ın yanına defnedildi.

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İstanbul'da yaşanan yağışın ardından yaşanan selde Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmud Işıldak, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Işıldak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçük hafıza acı veda! Altı ay önce ölen babasının yanına defnedildi

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Mahmud Işıldak'ın babası Ömer Faruk Işıldak'ın ise 6 ay önce kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.



Küçük hafıza acı veda! Altı ay önce ölen babasının yanına defnedildi

Çocuk hafızın cenazesi, İstanbul'da yapılan işlemlerin ardından memleketi Düzce'ye getirildi.

Küçük hafıza acı veda! Altı ay önce ölen babasının yanına defnedildi

Doğanlı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Işıldak, babasının yanına defnedildi.



Küçük hafıza acı veda! Altı ay önce ölen babasının yanına defnedildi

Cenazeye Düzce Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra köy halkı ve İstanbul'dan gelen hocalar ile Mahmud Işıldak'ın dini eğitim gördüğü arkadaşları katıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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