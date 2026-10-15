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İstanbul'daki 2 günlük yağışın bilançosu: 4 ölü, 5 kayıp

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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte iki gündür etkili olan yağışların ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp başvurusu yapılan 5 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Toplam 3 bin 50 kişinin kurtarıldığını belirten Gül, hasar tespitlerinin ardından ödemelere mümkünse yarın öğleden sonra, en geç pazartesi günü başlanacağını söyledi. Vali Gül'ün açıklamasının ardından bir acı haber daha geldi ve can kaybının 4'e çıktığı öğrenildi.

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İstanbul Valisi Davut Gül, iki günlük yağışların ardından kentteki son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Beykoz ve Eyüpsultan’ın en fazla yağış alan ilçeler arasında olduğunu belirten Gül, mahsur kalan vatandaşların AFAD koordinasyonunda emniyet, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve diğer kuruluşların ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

Temizlik çalışmalarının başladığını ifade eden Gül, “Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. Artık yeni bir sayfa açıyoruz.” dedi.

İstanbul'daki 2 günlük yağışın bilançosu: 4 ölü, 5 kayıp
Başlık Resmiİstanbul'daki 2 günlük yağışın bilançosu: 4 ölü, 5 kayıp

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ KAYIP

Yağışlar nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Gül, hastanede tedavi gören 7 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi. Gül, şu an itibarıyla hastanede tedavisi süren kimsenin bulunmadığını söyledi.

5 kişi hakkında kayıp başvurusu yapıldığını belirten Gül, bu kişilere yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kayıpların daha çok Sarıyer’de olduğunu aktaran Gül, “Sarıyer’in dışında gidebilecekleri, özellikle suyun götürebilecekleri her yere arkadaşlarımız bakıyorlar.” diye konuştu. Gül, aranan kişiler arasında çocuk bulunmadığını da açıkladı.

Gazetecilerin sorusu üzerine, cansız bedenine ulaşılan üçüncü kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirten Gül, hayatını kaybeden kişinin 1960 doğumlu bir erkek olduğunu söyledi.

İstanbul'daki 2 günlük yağışın bilançosu: 4 ölü, 5 kayıp
Başlık Resmiİstanbul'daki 2 günlük yağışın bilançosu: 4 ölü, 5 kayıp

BİR CAN KAYBI DAHA

Vali Gül'ün açıklamasının ardından bir acı haber daha geldi.

Gündüz saatlerinde Beykoz'da bir okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesini yapmak için çalışan işçi Faik Şentürk, kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, 7 kişinin de hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

3 BİN 50 KİŞİ KURTARILDI

Gül, bugün itibarıyla 3 bin 50 kişinin kurtarıldığını, mahsur kalıp kurtarılmayı bekleyen kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Evi su basan veya su baskını tehlikesi bulunan vatandaşların oteller ve kamu misafirhaneleri başta olmak üzere güvenli yerlerde misafir edildiğini belirten Gül, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Hemşehrilerimizden istirhamımız, kaymakamlarımıza, 112’ye mutlaka başvursunlar, müracaat etsinler ve riskli alanlarda bulunmasınlar.”

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FARKLI İLLERDEN VİDANJÖR VE EKİPMAN DESTEĞİ

Su basan ev ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gül, İçişleri Bakanı’nın talimatıyla AFAD Başkanlığının farklı illerden vidanjör ve benzeri araçları İstanbul’a görevlendirdiğini açıkladı.

Bu geceden itibaren, özellikle de yarın sabah gelecek araçlarla birlikte su tahliyesi ve temizlik çalışmalarının AFAD koordinasyonunda sürdürüleceğini belirten Gül, kaymakamlıkların da ihtiyaç duyulan ilçelerde vidanjör, su pompası ve benzeri ekipmanları kiralamaya başladığını söyledi.

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900 AFAD GÖNÜLLÜSÜ TEMİZLİĞE KATILACAK

Gül, 900 AFAD gönüllüsünün yarından itibaren başta Sarıyer Ayazağa olmak üzere temizlik çalışmalarına katılacağını duyurdu.

Kentte hasar tespit çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Gül, vatandaşların zararlarının ve yapılabilecek çalışmaların ekipler tarafından belirlendiğini ifade etti.

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ÖDEMELER İÇİN TARİH VERDİ

Hasar tespitlerinin ardından yapılacak ödemelere ilişkin konuşan Gül, “Mümkünse yarın öğleden sonra, en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın vatandaşların açıkta kalmaması yönünde kesin talimatı bulunduğunu belirten Gül, kamu imkânlarının vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber edildiğini söyledi.

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MOTOSİKLET YASAĞI YARIN SAAT 06.00’DA KALKACAK

Vali Gül, yağışlar nedeniyle ikinci bir talimata kadar uygulanan motosikletlerin trafiğe çıkış yasağına ilişkin de açıklama yaptı.

Şehirde hayatın normalleşmeye başladığını belirten Gül, yasağın yarın sabah saat 06.00’ya kadar devam edeceğini, bu saatten itibaren motosikletlerin yeniden trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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