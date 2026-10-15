İşte ilçe ilçe yaşananlar... İstanbul’da iki günlük sağanağın bilançosu artıyor

ŞİLE’DE EVİNİ SU BASAN VATANDAŞ: “SUYU DURDURAMIYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Mercan Kaplan, üç yıldır Şile’de kiracı olarak yaşadığını ve sağanak nedeniyle evinin bahçesini su bastığını söyledi.

Su seviyesinin yükselmesi üzerine ilgili kurumlardan yardım istediğini ancak sonuç alamadığını anlatan Kaplan, kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bölgede her yıl benzer sorunların yaşandığını dile getiren Kaplan, “Bir çözüm bulunamıyor. Mağduruz, eşim ve çocuğum başka yerde, ben burada uğraşıyorum, herkes uğraşıyor. Evin parkelerinden, giderlerinden sürekli su çıkıyor, suyu durduramıyoruz. Bodrum katta da aynı şekilde duvarlardan su sızıyor.” ifadelerini kullandı.