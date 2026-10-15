İşte ilçe ilçe yaşananlar... İstanbul’da iki günlük sağanağın bilançosu artıyor
İstanbul’da iki gündür etkili olan sağanak, birçok ilçede su baskınlarına ve hasara yol açtı. Metro istasyonunu, bir ilkokulun bodrum katını ve evleri su basarken istinat duvarları çöktü, taşan dereler sokakları ve tarlaları su altında bıraktı. Ayazağa’da fabrikada mahsur kalan işçiler kepçeyle kurtarıldı.
Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürerken işte ilçe ilçe yaşananlar…
SARIYER’DE KEMERBURGAZ CADDESİ ULAŞIMA KAPANDI
İstanbul’da önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.
Sarıyer Ayazağa’daki Kemerburgaz Caddesi’nde suların yükselmesi sonucu bazı araçlar mahsur kaldı. Caddede ulaşım tamamen dururken polis ekipleri dubalarla yolu kapatarak önlem aldı.
AYAZAĞA’DA MAHSUR KALAN İŞÇİLER KEPÇEYLE KURTARILDI
Ayazağa’daki bir beton fabrikasında çalışan işçiler, sağanak nedeniyle dün geceden beri mahsur kaldıkları fabrikadan kepçe yardımıyla kurtarıldı.
YENİBOSNA METRO İSTASYONU’NU SU BASTI
Şiddetli yağış, toplu ulaşım istasyonlarında da su baskınlarına neden oldu. Yenibosna Metro İstasyonu’nda biriken suyun tahliyesi için görevliler çalışma başlattı.
Suyun biriktiği noktalarda elektrikli su motorları kullanıldı. Güvenlik amacıyla bu alanlara kaygan zemin uyarı tabelaları yerleştirildi.
BAĞCILAR’DA İLKOKULUN BODRUM KATI SU ALTINDA KALDI
Bağcılar’daki Karacaoğlan İlkokulunun bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için su pompalarıyla çalışma başlattı.
BEŞİKTAŞ’TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi’nde bulunan Naile Sultan Korusu’nun istinat duvarı, dün gece şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Duvardan kopan moloz parçaları çevredeki binaların girişine isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yola düşen molozlar kaldırılırken caddenin Ulus istikametindeki bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Bölgedeki incelemeler sürüyor.
KAĞITHANE’DE APARTMANIN İSTİNAT DUVARI YIKILDI
Sağanağın etkili olduğu Kağıthane’de de bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Olay, Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi.
SADABAD CAMİSİ’NİN İÇİNİ VE BAHÇESİNİ SU BASTI
Kağıthane’de derenin debisinin yükselmesiyle Sadabad Camisi’nin bahçesi ve içi dün akşam su altında kaldı. Caminin son durumu dronla havadan görüntülendi.
Yağış, Sadabat Caddesi’nin bulunduğu bölgede trafikte de aksamalara neden oldu.
ÜÇ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane’deki Cendere Deresi ile Küçükçekmece’deki Nakkaş ve Ayamama derelerinin debisinin yükseldiği görüldü.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE BELEDİYE ARACI ÇUKURA DÜŞTÜ
Küçükçekmece İnönü Mahallesi Kanal Sokak’ta bir belediye aracı, yağışın etkisiyle oluşan çukura düştü.
ÜSKÜDAR’DA SAHAFLAR ÇARŞISI’NDA KİTAPLAR ISLANDI
Üsküdar’daki Sahaflar Çarşısı’nda şiddetli yağışın ardından su birikintileri oluştu.
Çarşı esnafından Zeynep Yeşil, yağışla beş dakika içerisinde mazgalların taştığını belirterek, “Bir anda dükkan suyla doldu. Su geri basınç yaptı. Geri basınç yapınca maalesef mağdur olduk. Kitaplarımız ıslandı.” dedi.
ŞİLE’DE TÜRKNİL NEHRİ TAŞTI, SOKAKLARI SU BASTI
Şile’de sağanak nedeniyle taşan Türknil Nehri’nin suları, Kumbaba Mahallesi’ndeki sokaklara yayıldı.
Su baskınının yaşandığı bölgeden geçen yollar, polis ekiplerince tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Nehir kenarındaki bazı evleri de su basarken vatandaşlar kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye ve temizlik yapmaya çalıştı.
ŞİLE’DE EVİNİ SU BASAN VATANDAŞ: “SUYU DURDURAMIYORUZ”
Mahalle sakinlerinden Mercan Kaplan, üç yıldır Şile’de kiracı olarak yaşadığını ve sağanak nedeniyle evinin bahçesini su bastığını söyledi.
Su seviyesinin yükselmesi üzerine ilgili kurumlardan yardım istediğini ancak sonuç alamadığını anlatan Kaplan, kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirtti.
Bölgede her yıl benzer sorunların yaşandığını dile getiren Kaplan, “Bir çözüm bulunamıyor. Mağduruz, eşim ve çocuğum başka yerde, ben burada uğraşıyorum, herkes uğraşıyor. Evin parkelerinden, giderlerinden sürekli su çıkıyor, suyu durduramıyoruz. Bodrum katta da aynı şekilde duvarlardan su sızıyor.” ifadelerini kullandı.
BEYKOZ’DA RİVA DERESİ YÜKSELDİ, TARLALAR SU ALTINDA KALDI
Beykoz’da sağanağın ardından Riva Deresi’nin su seviyesinin yükselmesi sonucu çevredeki bazı tarlalar su altında kaldı.
Su seviyesi yükselen Riva Deresi ve çevresindeki tarlalar dronla havadan görüntülendi.
BEYKOZ BELEDİYESİNDEN DIŞARI ÇIKMAYIN ÇAĞRISI
Beykoz Göllü’de yağışın ardından ana cadde ve çocuk parkı su altında kaldı.
Beykoz Belediyesi, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.
Beykoz Belediyesi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.
Açıklamada, yolda olan, dışarıda kalan veya ihtiyaç duyan vatandaşlar için ilçedeki tüm Beykoz lokantalarının ücretsiz çorba ikramında bulunmak üzere açık olduğu belirtildi.
İSTANBUL BOĞAZI’NDA DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
İstanbul’da sağanak yağışın ardından Boğaz’ın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
ANADOLU YAKASI’NDA YAĞIŞ YER YER DEVAM EDİYOR
Kentte sağanağın neden olduğu olumsuzluklar sürerken Göztepe, Yenisahra ve Maltepe çevresinde hafif yağışın devam ettiği gözlendi.
KEMERBURGAZ CADDESİ'NDE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi'nde suların yükselmesi sonucu bazı araçlar mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle adeta göle dönen caddede ulaşım tamamen durdu.