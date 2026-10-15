İstanbul’da dün etkili olan sağanak sırasında 3 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biri, Balat’ta su birikintisine bastığında elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’tı. Küçük yaşta hafız olan Mahmud’un, babası Ömer Faruk Işıldak’ı daha önce kaybettiği öğrenildi. Mahmud’un ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğarken İsmailağa Derneği de bir taziye mesajı yayımladı. Öte yandan, Işıldak'ın cenaze namazı ise Fatih - İsmail Ağa Camii’nde kılındı.

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İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağışlar, iki kişinin hayatını kaybettiği acı olayları da beraberinde getirdi. Fatih’te elektrik akımına kapılarak vefat eden 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın hikâyesi ise yürekleri yaktı. Küçük yaşta babasını kaybeden Mahmud’un hafız olduğu öğrenildi.

Hem hafızdı hem yetim… 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

SU BİRİKİNTİSİNE BASTIĞI SIRADA AKIMA KAPILDI

Olay, İstanbul’da sağanağın etkili olduğu 14 Ekim’de, Balat’taki Çukurbostan Parkı’nda meydana geldi. Su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan Mahmud, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri ve doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

14 yaşında hayatını kaybeden Mahmut'un, 6 ay önce kalp krizi sonucu vefat eden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın küçük oğlu olduğu ortaya çıktı.

BABASININ ARDINDAN MAHMUD’UN ACI HABERİ GELDİ

İsmailağa Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında Mahmud’un, merhum Ömer Faruk Işıldak’ın oğlu olduğunu açıkladı.

Merhum Ömer Faruk Işıldak da Mart 2026'da hayatını kaybetmişti.

Babasını kaybetmiş olan Mahmud’un vefatıyla Işıldak ailesi bir kez daha evlat ve yakın acısıyla karşı karşıya kaldı. Dernek, “Hafız Mahmud Işıldak” diye andığı çocuk için rahmet, ailesi ve sevenleri için sabır diledi.

İsmailağa Derneği'nin taziye mesajı.

“VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE HABER ALDIK”

İsmailağa Derneği’nin Mahmud Işıldak için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Merhûm Ömer Faruk Işıldak Hocamızın oğlu Hafız Mahmud Işıldak kardeşimizin elim bir hâdise sonucu vefâtını derin bir teessürle haber aldık.

Kıymetli kardeşimize Mevlâ Teâlâ'dan rahmet diliyor, hâfızlara yönelik ilâhî müjde ve mükâfatlara nâil olmasını niyâz ediyoruz. Başta aile ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve câmiamıza sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl temennî ediyoruz.

Rûhları için, Allah (Celle Celâluhû) rızâsı için el-Fâtiha!”

Hem hafızdı hem yetim… 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

İSMAİL AĞA CAMİİ’NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Öte yandan, Işıldak'ın cenaze namazı bugün Fatih - İsmail Ağa Camii’nde kılındı. Cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Işıldak’ın ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

Hem hafızdı hem yetim… 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Öte yandan, Vali Gül, acılı aileye başsağlığı diledi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Işıldak’ın cenazesi, memleketi Düzce’de toprağa verilecek.

Hem hafızdı hem yetim… 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

İSTANBUL’DA YAĞIŞ SIRASINDA ÜÇ CAN KAYBI

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa’da da 34 yaşındaki S.Y. de hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçerken kayıp düşerek başını kaldırıma çarpan S.Y., vatandaşlar tarafından su birikintisinden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kağıthane'de bir kişinin cansız bedeninin bulunması ile can kaybı 3'e yükseldi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul’da meydana gelen su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. Gürlek, vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yağışlardan etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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