Sarıyer’de fabrikada mahsur kalan 70 kadar işçi, 24 saat sonra kepçe ile kurtarılırken, Kağıthane’de de mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce bot ve iş makinesiyle kurtarıldı. Öte yandan sel sularının çevrelediği bölge ise havadan görüntülendi.

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İstanbul’da sağanağın şiddetli etki gösterdiği Sarıyer’de derenin taşmasının ardından bir fabrikayı su basmıştı. Dün geceden beri fabrikada mahsur kalan işçiler, uzun süren çalışmalar sonunda 24 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Suların çekildiği alan ise havadan görüntülendi.

“KEPÇESİ GELDİ BİZİ ALDI”

Dün geceden beri mahsur olduklarını ifade eden bir vatandaş, "Yüksek bir yer olan şantiye de bekledik. 60, 70 kişi vardı. Dün geceden beri mahsuruz. OYAK'ın kepçesi geldi bizi aldı" dedi.

24 saat süren bekleyiş! Selde mahsur kalan fabrika işçileri kepçe ve botlarla kurtarıldı

“AKŞAMDAN BERİ MAHSURUZ”

Başka bir vatandaş ise "Dün akşamdan beri mahsuruz, OYAK beton geldi bizi kurtardı" ifadelerini kullandı.

24 saat süren bekleyiş! Selde mahsur kalan fabrika işçileri kepçe ve botlarla kurtarıldı

BOT VE MAKİNELERLE KURTARILDILAR

Kağıthane'de şiddetli yağışın ardından sel sularında mahsur kalan vatandaşlar da ekiplerce bot ve iş makinesiyle kurtarıldı. Cendere Caddesi'ndeki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

24 saat süren bekleyiş! Selde mahsur kalan fabrika işçileri kepçe ve botlarla kurtarıldı

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kağıthane'de bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu, böylece yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

24 saat süren bekleyiş! Selde mahsur kalan fabrika işçileri kepçe ve botlarla kurtarıldı

CAN KAYBI ÜÇE YÜKSELDİ

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4’tür.

Vali Gül "Sıfır riskle hareket etmek için hasar görmüş yerlerden uzak durmalıyız. Yaklaşık 2 bin 500 civarında hemşehrimiz kurtarıldı. 3 hemşehrimizden haber alamıyoruz" dedi.

“YAĞIŞ 3 GÜN DAHA DEVAM EDECEK”

Vali Gül şöyle konuştu:

Bugünden itibaren, olabildiğince zararları çok kısa sürede tespit edip, bunları tanzim etmek ve hayatın normalleşmesi için hemşerilerimize yardımcı olmak. Vatandaşların zararlarını tespit etmek istiyoruz. Bunları da en geç pazartesiden itibaren hemşehrilerimizin hesaplarına yatırarak, onların ihtiyaçlarını giderecek duruma getirmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin evlerinin, iş yerlerinin temizliğini ve buna benzer işlerini yaptık. Yağış 3 gün daha devam edecek, sıfır riskle hareket etmek için hasar görmüş yerlerden uzak durmalıyız.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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