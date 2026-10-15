İstanbul’da etkili olan sağanakta kaybolan bir kişinin cansız bedenine Kağıthane’deki Sadabad Parkı yakınında ulaşıldı. Sarıyer’den sel sularıyla sürüklendiği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Kayıp şahıs sayısı da 4 olarak açıklandı.

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İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından bir acı haber daha geldi. Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki Sadabad Parkı yakınında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Ölü sayısı 3e yükseldi! Sarıyerde kayboldu, cansız bedeni Kağıthanede bulundu

SARIYER’DEN KAĞITHANE’YE SÜRÜKLENDİĞİ BELİRTİLDİ

Cansız bedenine ulaşılan kişinin Sarıyer’de kaybolduğu ve sel sularıyla Kağıthane’ye sürüklendiği belirtildi.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Ölü sayısı 3'e yükseldi! Sarıyer'de kayboldu, cansız bedeni Kağıthane'de bulundu

CAN KAYBI 3, KAYIP SAYISI 4

Sağanak sırasında Fatih’te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuk ile Sarıyer’de dengesini kaybederek düşen bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kağıthane’de kayıp kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla İstanbul’daki yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Kayıp şahıs sayısı ise 4 olarak açıklandı.

Kağıthane Deresi

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Öte yandan, İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle Kağıthane Deresi’nde su seviyesi yükseldi.

Kağıthane Sadabat Caddesi'nin bulunduğu bölgede yağış, trafikte aksamalara neden oldu. İlçedeki derenin debisinin de yükselmesiyle Sadabad Camisi'nin bahçesi ve içi dün akşam su altında kaldı. Sabah saatlerinde ise caminin son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki Cendere Deresi ile Küçükçekmece'deki Nakkaş ve Ayamama derelerinin debisinin yükseldiği görüldü.

Sadabat Camisi (Aziziye Camisi)

Kağıthane ilçesindeki tarihi Sadabat Camisi (Aziziye Camisi) ve etrafındaki yapılar Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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