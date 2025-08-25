Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En mutlu günleri kana bulandı! Düğünde damadın en yakını öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da dün akşam düğünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Pompalı tüfekle yaralanan damadın anneannesi hayatını kaybetti, ekipler kaçan şüphelileri arıyor.

Dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi’nde iddiaya göre düğünde kız ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu damadın anneannesi Eşe Adamhasan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Eşe Adamhasan’ın öldüğünü tespit etti.

En mutlu günleri kana bulandı! Düğünde damadın en yakını öldürüldü - 1. Resim

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Adamhasan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edilerek yakalanması çalışması başlattı.

