Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Esenyurt'ta kamyonet kavgası! Kaynanasını hastaneye götürmek istedi, olay çıktı

Esenyurt'ta kamyonet kavgası! Kaynanasını hastaneye götürmek istedi, olay çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta gece saatlerinde kaynanasını hastaneye götürmek için kamyonetiyle siteye girmek isteyen damat, içeriye alınmayınca olay çıktı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, gece 01.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaynanası rahatsızlanan damat, kendisini hastaneye götürmek için kamyoneti ile siteye geldi.

Esenyurt'ta kamyonet kavgası! Kaynanasını hastaneye götürmek istedi, olay çıktı - 1. Resim

Güvenlik görevlileri hem aracın kaydının olmadığını hem de sitenin içerisine kamyonetle girmenin yasak olduğunu söyleyerek damadı içeriye almadılar. Bunun üzerine damatla güvenlikler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı.

Esenyurt'ta kamyonet kavgası! Kaynanasını hastaneye götürmek istedi, olay çıktı - 2. Resim

Aile ile güvenlikler arasında arbede yaşanırken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Esenyurt'ta kamyonet kavgası! Kaynanasını hastaneye götürmek istedi, olay çıktı - 3. Resim

Görüntülerde, kaynanasını hastaneye götürmek için siteye kamyonetiyle girmek isteyen şahısla güvenliklerin tartıştığı ve olayın büyümesiyle tarafların birbirine girdiği anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen taraflar bir süre sonra dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyada yayın açıp kediye işkence etti! Polisler yakaladı"Panik butonu" banka müdürünün hayatını kurtarmıştı! Bıçaklı soyguncu tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medyada yayın açıp kediye işkence etti! Polisler yakaladı - 3. SayfaSosyal medyada yayın açıp kediye işkence etti"Panik butonu" banka müdürünün hayatını kurtarmıştı! Bıçaklı soyguncu tutuklandı - 3. Sayfa"Panik butonu" hayat kurtarmıştıEğlence mekanında hesap kavgası! Silah gösterip zorla paralarını aldılar - 3. SayfaSilah gösterip zorla paralarını aldılarDepremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü - 3. SayfaDepremden kurtarmıştı, yangında küle döndüAdana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolmuştu! Günler sonra acı haber geldi - 3. SayfaGünler sonra acı haber geldiEdirne'de bir otomobilin bagajından çıktı! Neoklasik döneme ait - 3. SayfaEdirne'de otomobilin bagajından çıktı! Neoklasik döneme ait
Sonraki Haber Yükleniyor...