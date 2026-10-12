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Esenyurt'ta mobilya atölyesi yanıyor! Alevler çevredeki dükkanlara sıçradı

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Esenyurt'ta mobilya atölyesi yanıyor! Alevler çevredeki dükkanlara sıçradı
Başlık ResmiEsenyurt'ta mobilya atölyesi yanıyor! Alevler çevredeki dükkanlara sıçradı

İstanbul Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çevredeki dükkanlara da sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta mobilya atölyesi yanıyor! Alevler çevredeki dükkanlara sıçradı
Başlık ResmiEsenyurt'ta mobilya atölyesi yanıyor! Alevler çevredeki dükkanlara sıçradı

ALEVLER DİĞER DÜKKANLARA DA SİRAYET ETTİ

Alevler, atölyenin yanındaki diğer dükkanlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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