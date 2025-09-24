Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşini darbedip o anları yayınlamıştı! Son paylaşımı pes dedirtti

Eşini darbedip o anları yayınlamıştı! Son paylaşımı pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Muş'ta eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs tutuklandı. Saldırganın son paylaşımında kullandığı ifadeler pes dedirtti.

Muş'ta yaklaşık 3 ay önce R.K. isimli şahıs, eşini başka erkeklerle mesajlaştığı iddiası ile darbetti. Şüpheli, darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınbabasına göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti.

TUTUKLANDI

Şüpheli, olay sonrası 'darp' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi. Şüpheli, aylar sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca, geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme' suçundan mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli ifadesi sonrasında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini darbedip o anları yayınlamıştı! Son paylaşımı pes dedirtti - 1. Resim

SON PAYLAŞIMI PES DEDİRTTİ

Şüphelinin sosyal medya hesabından videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınmadan hemen önce yer verdiği ifadeleri de tepki çekti. Şüpheli ifadesinde "Ben karım denen şahıs boşuna mı şiddet uyguladım. Bir sebebi var, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, olayı bilmeden yorum yapıyorsunuz, karım beni aldattı, çocuklarım ortada kaldı" ifadelerini paylaştı.

Eşini darbedip o anları yayınlamıştı! Son paylaşımı pes dedirtti - 2. Resim

Şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

