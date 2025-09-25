Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Eski eşini hastanede katletmişti! "Bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş

Eski eşini hastanede katletmişti! "Bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta 4 ay önce çalıştığı hastanede eski eşini öldüren Atilla A.'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Şahsın eski eşini "Burası hastane, bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 21 Mayıs'ta bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi Eser Karaca'nın (42) çalıştığı birime gelen eski eşi Atilla A. (44), önce tartışma çıkarmış, daha sonra saldırmıştı.

MERDİVENLERDE YAKALAYIP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Karaca'yı kaçarken merdivenlerde sıkıştıran eski koca, peş peşe pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı. Karaca'ya ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki mesai arkadaşları yapmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaca kurtarılamamıştı. Polis zanlıyı kısa sürede yakalamış ve zanlı tutuklanmıştı. Karaca'nın cenazesi, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kılağlı Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.

Karaca'nın 4'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdığı gün eski eşi tarafından öldürülme anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı.

Eski eşini hastanede katletmişti! "Bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş - 1. Resim

"ESER'LE YALNIZ KONUŞMAK İSTEMİŞTİM"

Olayın üzerinden 4 ay geçerken, zanlı hakkında da iddianame hazırlanarak Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Atilla A., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanının savunmasını sorduğu sanık Atilla A., tutuklanma sürecinde verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Odaya giren Ç.A.'yı Eser'in arkadaşı olduğu için tanırım. Aramızda husumet yoktur. Tehdit etmedim, ben Eser'le yalnız konuşmak istedim. Ç.A. ve Eser dışarı çıkarmak isteyince olay yaşandı" dedi.

Eski eşini hastanede katletmişti! "Bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş - 2. Resim

"İKİNİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

Tanık hemşire Ç.A. ise ifadesinde, "Odaya girdim, çıkarken kayıt bölümündeki arkadaşlara gidiyordum. O sırada bana ‘Çıkar mısın?' dedi ve ‘İkinizi de öldürürüm' diyerek tehditte bulundu. Elinde bir poşet vardı, boğuştuk. Eser farklı yöne kaçtı, ben farklı yöne" diye konuştu.

Karaca'nın kızı S.A. da, "Olay günü orada değildim. Annemle babam boşanmıştı, ayrı evlerde kalıyorduk. Şikayetçiyim" dedi.

Maktulün diğer yakınları gibi baba Mustafa Karaca da, "Bu tasarlayarak yapılmış bir olaydır. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Eski eşini hastanede katletmişti! "Bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş - 3. Resim

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

Tarafların dinlenmesinin ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasında tüm delillere göre sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 d maddesine göre 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, sanık hakkında cinayetten indirim uygulanmamasını, hemşire Ç.A.'ya yönelik de 'silahlı tehdit' suçundan ayrıca cezalandırılmasını talep etti.

Eski eşini hastanede katletmişti! "Bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş - 4. Resim

"BU KADAR KALABALIĞIN İÇİNDE SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Maktulün öldürülmeden bir gün önce vekâlet vermek üzere ofisine geldiğini anlatan müşteki avukatı Mehmet El, "Sanık tarafından defalarca ölüm tehdidi aldığını, gerekli tedbirlerin alınmasını istediğini söyledi. Ancak bu talepler sanığa tebliğ edilemeden vahşice öldürüldü. Sanık, maktulün çalıştığı hastaneden defalarca randevu almış, mesajlar atmış ve 'Burası hastane, bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim' diyerek tehdit etmiştir. Olay günü aracında 20 adet fişek, bir bıçak ve elinde tüfekle yakalanmıştır. Araçta mühimmat bekletilmiş, planlı bir şekilde gelmiştir. Bu eylem tasarlayarak kasten öldürmedir. Kamu düzeni açısından da üzüntü vericidir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Duruşmaya katılan Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi 3 avukat da, faile en üst düzeyde ceza verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için karar duruşmasını 10 Ekim'e erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

