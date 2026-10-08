Eskişehir’de dehşet! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Eskişehir’de 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı amcasını silahla vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken çocuk da tutuklandı.

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Olay Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebeple amcası Muhammed Aslanoğlu ile tartışan 15 yaşındaki A.A., eline aldığı silahla ateş açtı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan Aslanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amcasını öldğren çocuk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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