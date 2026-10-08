Eskişehir’de dehşet! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Eskişehir’de 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı amcasını silahla vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken çocuk da tutuklandı.
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Olay Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebeple amcası Muhammed Aslanoğlu ile tartışan 15 yaşındaki A.A., eline aldığı silahla ateş açtı.
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HASTANEDE CAN VERDİ
Hastaneye kaldırılan Aslanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amcasını öldğren çocuk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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