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Eşlerin tartışmasına aileler dahil oldu! Kavga cinayetle son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eşlerin tartışmasına aileler dahil oldu! Kavga cinayetle son buldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da çıkan tartışmada eşinin erkek kardeşi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Arnavutköy'de İlkay Yersaloğlu tartıştıkları için babasının evine giden eşi ve çocuklarını almak üzere kayınpederinin evini gitti.

TARTIŞMA BIÇAKLI DEHŞETE DÖNDÜ

Taraflar konuşmaya başladı. Bu sırada İlkay Yersaloğlu, kayınpederi ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya eşinin kardeşi olan Y.Ç. isimli şahıs da dahil oldu. Arbede esnasında Y.Ç., eniştesi İlkay Yersaloğlu'nu bıçakla yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan Y.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlkay Yersaloğlu, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından iddiaya göre kendi isteğiyle taburcu olarak Taşoluk Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Evine dönen yaralı İlkay Yersaloğlu, aynı gün gece saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Zanlı Y.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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