Evi yandı, çatısı çöktü! Bir tek onlara bir şey olmadı

Evi yandı, çatısı çöktü! Bir tek onlara bir şey olmadı

- Güncelleme:
Evi yandı, çatısı çöktü! Bir tek onlara bir şey olmadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında Ali Aydoğan'ın (43) evi tamamen yandı. Küle dönen evin çatısı da çökerken, Kur'an-ı Kerim ve dua kitaplarına bir şey olmadığı görüldü.

8 Ağustos saat 13.30 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı.

Evi yandı, çatısı çöktü! Bir tek onlara bir şey olmadı - 1. Resim

Yangında Ali Aydoğan'a ait ev de alevler nedeniyle kullanılmaz hale gelirken, harabeye dönen evden Kur'an-ı Kerim ve dua kitapları sapasağlam çıktı. Evi yanan Ali Aydoğan, "Bu Kur'an-ı Kerim'ler babama aitti. Evden bir tek yanmayan bu Kur-an'ı Kerim'ler çıktı. Başka hiçbir şey sağlam değil. Bir tek Kur-an'ı Kerim'ler sağlam çıktı" dedi.

Evi yandı, çatısı çöktü! Bir tek onlara bir şey olmadı - 2. Resim

Yangın söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek veren İsmail Güzel, küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'lerin yanmadığını fark ettiği o anlarla ilgili şunları söyledi:

"Yangın çıkan köye 30 kilometre uzaktaydım. Bizim büyüklerimiz 'karıncalar bile yangına su taşır' derlerdi. Biz de traktörümüz ile gittik. Soğutma çalışması yapan itfaiye, dubleks tarzı bir evin tamamen çatısı, alt katlar, pencereler ve ahşap olduğu için birinci katlar dahil yanıyordu. 5 dakikada bir rüzgarın etkisi ile söndürdüğümüz yer yine alev alıyor.

Evde ulaşamadığımız bir bölge vardı. Oraya sonradan yapılmış bir duvarı kırarak yanan yere ulaşmaya çalıştık. Zamanında gömme dolap yapılmış. Biz duvarı kırdık ahşap ile karşılaştık. Onu kırdık Kur'an-ı Kerim'ler ile dolu dolap ile karşılaştık. Dolabın kapağının yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'ler, dua kitaplarının hiçbiri yanmamış."

