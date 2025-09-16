Evinde baygın bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Olay dün gece Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ailesi tarafından evde baygın olarak bulunan Muhammed Ali Günaydın, en kısa sürede hastaneye götürüldü.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılmadı. Ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ ADLİ TIP RAPORUNDAN SONRA ORTAYA ÇIKACAK

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Günaydın'ın kesin ölüm sebebi adli tıp kurumunun raporu sonrasında belirlenecek. Muhammed Ali Günaydın evinin önünde helallik alınmasının ardından Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze programına okul arkadaşları, Günaydın ailesi ve sevenleri katıldı.