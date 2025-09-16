Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Evinde baygın bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Evinde baygın bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Evinde baygın bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'nin Çamlıevler Mahallesi'nde evinde baygın olarak bulunan ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan 5. sınıf öğrencisi çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün gece Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ailesi tarafından evde baygın olarak bulunan Muhammed Ali Günaydın, en kısa sürede hastaneye götürüldü. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılmadı. Ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Evinde baygın bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

KESİN ÖLÜM SEBEBİ ADLİ TIP RAPORUNDAN SONRA ORTAYA ÇIKACAK

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Günaydın'ın kesin ölüm sebebi adli tıp kurumunun raporu sonrasında belirlenecek. Muhammed Ali Günaydın evinin önünde helallik alınmasının ardından Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze programına okul arkadaşları, Günaydın ailesi ve sevenleri katıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Trendyol E-Ticaret Hackathonu Ödül Töreni’ne katıldıASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Çankaya, Etimesgut...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kimisi define diyor, kimisi üç harfli! Aynı evde sebebi bilinmeyen 6'ncı yangın - 3. SayfaSebebi bilinmiyor! Altıncı kez yanan ev bu sefer küle döndüTokatçı şehir eşkıyasından pişkin savunma: Videoya iyi bakın, ona göre yorum yapın - 3. Sayfa"Videoya iyi bakın, ona göre yorum yapın"Engelli satıcının parası çalındı! Zararı belediye başkanı karşıladı - 3. SayfaEngelli vatandaşın zararını belediye başkanı karşıladıDini değerlere hakaret etmişlerdi! Sarinvomit isimli rock grubu üyeleri tutuklandı - 3. SayfaSarinvomit rock grubu üyeleri tutuklandıTüm mahalle yaka silkti! 3 çocuğun organize hırsızlıkları şaşkına çevirdi - 3. SayfaMahalleyi soyup soğana çevirdilerBıçak ve tornavidayla işlenen cinayette yeni talep! Ceza indirimi için HTS kayıtlarını istediler - 3. SayfaBıçak ve tornavidayla işlenen cinayette yeni talep!
Sonraki Haber Yükleniyor...