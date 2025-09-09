Film gibi operasyon! Konteynerler uyuşturucu serasına dönüştürülmüş
Güncelleme:
Adana’da 3 konteynere iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştiren 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Jandarma, konteynerlerde 220 kök skunk ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerinin üretim yaptığı yer ise şaşırttı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucunda bir iş yerine operasyon kararı aldı. Yapılan operasyonda konteyner içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu bitki yetiştirildiği fark edildi.
ÜÇ KONTEYNERDE 220 KÖK SKUNK
İş yerine düzenlenen operasyonda, üç konteynerde 220 kök skunk bitkisi ve çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
