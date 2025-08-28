Gazetemizin acı günü! Sakarya Bürosu Müdürü İhsan Ataseven hayatını kaybetti
Uzun yıllar İhlas Mağazacılık bünyesinde çalışan, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Abone Hizmetleri’nde görevli Sakarya Büro Müdürümüz İhsan Ataseven (59) vefat etti.
Dün sabah saatlerinde işe gitmek üzere bindiği araçta fenalaşan Ataseven, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
"15 YAŞINDAN BERİ GAZETEYE GÖNÜL VERDİ"
Ataseven'in vefatını haber veren dostları "15 yaşından itibaren bisikletle Türkiye gazetesi dağıtarak başlamış, gayretli, samimi bir ağabeyimizdi. Vefatı hepimizi derinden sarstı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Ataseven’in cenazesi, Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Ziahmetler Mahallesi Merkez Cami 'de öğle namazına müteakip kılındı.
Cenaze namazının ardından Kaynarca Ziahmetler Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
