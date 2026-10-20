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Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi

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Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi

Gazetemizin Düzce’deki ilk fahri dağıtıcısı İlhan Usta ailesi ve dostlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kitap çalışmaları ve mağazacılık da yapan Usta, sosyalliği ile pek çok kişinin hayatına dokunmuştu.

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Ali Tüfekçi
ALİ TÜFEKÇİ

Türkiye gazetesinin Düzce'deki ilk dağıtıcılarından İlhan Usta, uzun süren kanser tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde vefat etti.

Cenazesi öğle namazını müteakip Düzce Şehitlik Camii’nde kılınarak Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi

Kalabalık bir cemaat tarafından uğurlanan Düzcelilerin İlhan Ağabeyi, sosyalliği, misafirperverliği ve sohbetiyle hoş bir sada bıraktı.

Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi

İLHAN USTA KİMDİR?

1948 yılında Düzce’de doğdu. Babası Trabzon eşrafından Yemişçi Hüsnü Efendi, annesi Kafkas muhaciri Fatmet Hanım'dır.

Ağabeyinin yanında kaporta ustası olarak yetişti. Gençliğinde kabadayı aleminin içindeyken 70’li yıllarda Türkiye gazetesiyle tanıştı. Gazetenin Düzce’deki ilk fahri dağıtıcısı oldu. Türkiye gazetesinin ve kitap hizmetlerinin ilk nesil gönüllülerinden Mehmet Darende'nin ekip arkadaşıydı.

Mağazacılık, işletmecilik yaptı. Yakınlarının ifadesine göre, "Düzce’de herkesi tanır, herkes de onu tanırdı. Aktif sosyal hayatı sebebiyle Düzce’nin eski ailelerinden pek çok insana tesir etti. Ömrünün sonuna kadar kitap hizmetlerine fiilen katıldı. Siyasete girmedi, mahalli siyasetçilere istikamet gösteren bir kanaat önderi oldu."

Merhum İlhan Usta (ortada), Osmanlı hanedanından kıymetli Harun Osmanoğlu (solda) ve Türkiye gazetesi Halkla İlişkilerden Emekli Lütfi Kahraman (sağda)
Başlık ResmiMerhum İlhan Usta (ortada), Osmanlı hanedanından kıymetli Harun Osmanoğlu (solda) ve Türkiye gazetesi Halkla İlişkilerden Emekli Lütfi Kahraman (sağda)
Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Türkiye gazetesi bürosu
Başlık ResmiTürkiye gazetesi bürosu
Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Başlık ResmiGazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
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