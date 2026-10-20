Gazetemizin emektarı İlhan Usta dualarla defnedildi
Gazetemizin Düzce’deki ilk fahri dağıtıcısı İlhan Usta ailesi ve dostlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kitap çalışmaları ve mağazacılık da yapan Usta, sosyalliği ile pek çok kişinin hayatına dokunmuştu.
Türkiye gazetesinin Düzce'deki ilk dağıtıcılarından İlhan Usta, uzun süren kanser tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde vefat etti.
Cenazesi öğle namazını müteakip Düzce Şehitlik Camii’nde kılınarak Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Kalabalık bir cemaat tarafından uğurlanan Düzcelilerin İlhan Ağabeyi, sosyalliği, misafirperverliği ve sohbetiyle hoş bir sada bıraktı.
İLHAN USTA KİMDİR?
1948 yılında Düzce’de doğdu. Babası Trabzon eşrafından Yemişçi Hüsnü Efendi, annesi Kafkas muhaciri Fatmet Hanım'dır.
Ağabeyinin yanında kaporta ustası olarak yetişti. Gençliğinde kabadayı aleminin içindeyken 70’li yıllarda Türkiye gazetesiyle tanıştı. Gazetenin Düzce’deki ilk fahri dağıtıcısı oldu. Türkiye gazetesinin ve kitap hizmetlerinin ilk nesil gönüllülerinden Mehmet Darende'nin ekip arkadaşıydı.
Mağazacılık, işletmecilik yaptı. Yakınlarının ifadesine göre, "Düzce’de herkesi tanır, herkes de onu tanırdı. Aktif sosyal hayatı sebebiyle Düzce’nin eski ailelerinden pek çok insana tesir etti. Ömrünün sonuna kadar kitap hizmetlerine fiilen katıldı. Siyasete girmedi, mahalli siyasetçilere istikamet gösteren bir kanaat önderi oldu."