Haberler > 3. Sayfa > Gece saatlerinde korkutan yangın! Göz gözü görmedi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BÜYÜK HASAR VAR

Yangın, bitişikteki ev ve iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin, iş yerine büyük maddi zarar verdiği öğrenildi.

Meteoroloji'den il il kritik uyarılar! Ankara, Eskişehir, Giresun... Açıklamalar peş peşe geldi
