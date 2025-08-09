Gece saatlerinde korkutan yangın! Göz gözü görmedi

İlgili Haber Çanakkale'de orman yangını: Sokaklar dumanlara teslim oldu! BÜYÜK HASAR VAR Yangın, bitişikteki ev ve iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin, iş yerine büyük maddi zarar verdiği öğrenildi.

'nın Tavşanlı ilçesi Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.