Çanakkale'de orman yangını: Sokaklar dumanlara teslim oldu! 

Çanakkale'de orman yangını: Sokaklar dumanlara teslim oldu! 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de çıkan orman yangınını müdahale havadan ve karadan müdahale devam ederken, Kepez'de yoğun duman nedeniyle vatandaşlar sokakları boşalttı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. 

Çanakkale'de orman yangını: Sokaklar dumanlara teslim oldu!  - 1. Resim

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. 

Çanakkale'de orman yangını: Sokaklar dumanlara teslim oldu!  - 2. Resim

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

Çanakkale'de orman yangını: Sokaklar dumanlara teslim oldu!  - 3. Resim

SOKAKLAR BOŞALTILIYOR

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.

Çanakkale'de orman yangını: Sokaklar dumanlara teslim oldu!  - 4. Resim

 

