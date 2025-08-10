Gece yarısı arıyorlar, tek bir kelime onlar için yeterli! “Alo, sesim geliyor mu?” dolandırıcılığına dikkat!

HABER MERKEZİ — Şubat 2025'te Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki emekli diş hekimi Halis Eren, telefonda “Evet” demesi sonrası adına açılan hesap üzerinden 550 bin lira kredi çekildiğini, ardından yüz binlerce liranın çekilip harcandığını açıklamıştı. Eren, dolandırıcıların ağızdan çıkan “evet” kelimelerini montajlayarak sahte onay belgeleri oluşturduğunu, bu nedenle bilinmeyen numaralara kesinlikle onay niteliğinde cevap verilmemesi gerektiğini söylemişti.

"ALO, SESİM GELİYOR MU?" DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT!

Halis Eren'in bu sözlerinden aylar sonra aynı dolandırıcılık yöntemi tekrar gündeme geldi. Bu defa "0850 901 08 96" numarasından aranan vatandaşlara "Alo, sesim geliyor mu?" sorusu yöneltiliyor. Refleksle "Evet" diyen vatandaşların telefonu hemen kapanıyor.

GECE YARISI BİLE ARIYORLAR

Dolandırıcılar bu "Evet" sesini kaydederek, daha sonra montajla sahte onay belgeleri oluşturabileceğinden endişelenen vatandaşlar, seslerinin kredi çekme ve abonelik işlemlerinde kullanılmasından da korkuyor.

Aramalar günün her saatinde, hatta gece yarısı bile yapılıyor. Numarayı engelleyen vatandaşlar, farklı 0850'li hatlardan tekrar aranmaya devam ediyor. BTK ve savcılıklara şikâyetler yağarken, uzmanlar net: Bu tür sorulara asla "Evet" ya da "Hayır" demeyin!

Vatandaşlar, 'Şikayet Var' isimli sitede yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

İlgili Haber 44 ilde düğmeye basıldı! Siber suçlarla mücadelede 99 tutuklama

🟥09.08.2025 tarihinde saat 12:21’de 0 (850) 901 08 96 numaralı telefondan arandım. Telefonda bana "Alo, sesim geliyor mu? " diye soruldu ve dalgınlıkla "Evet" cevabını verdim. Hemen ardından kumar reklamı olan bir ses kaydına yönlendirildim ve telefonu kapattım. Bu durumdan dolayı oldukça tedirginim ve kişisel bilgilerimin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasından endişe ediyorum. İsmim ve telefon numaram kullanılarak, adıma bu aramadan sonra hiçbir kurum, kuruluş veya şahıs tarafından iznim olmadan yapılacak herhangi bir işlem, abonelik ya da sözleşmeyi kesinlikle onaylamıyor ve mesuliyet kabul etmiyorum. Konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını ve bu tarz aramaların engellenmesini talep ediyorum.

🟥05.08.2025 tarihinde saat 20:30 civarında 0850 901 08 96 numaralı telefondan arandım. Arayan kişi 'Sesim geliyor mu?' diye sorduğunda, refleks olarak 'Evet' cevabını verdim. Hemen ardından bir ses kaydı ile karşılaşınca şüpheli bir durum olabileceğini düşünerek telefonu kapattım. Bu numaradan ilk kez arandım ve aramanın otomatik bir ses kaydıyla gerçekleştiğini belirtmek isterim. Son dönemde ses kaydı alınarak yapılan girişimlere dair haberler duymuştum. Bu nedenle, bu numaradan yapılan aramanın tarafıma herhangi bir zarara veya haksız işleme yol açmaması için gerekli kontrollerin yapılmasını, bilgim dışında bir işlem gerçekleşirse tarafıma ait olmadığının dikkate alınmasını talep ediyorum. Ayrıca, bu numarayla ilgili olarak tüm bankaların, operatörlerin ve ilgili kurumların gerekli önlemleri almasını, numaranın engellenmesini ve benzer olayların başka kullanıcıların başına gelmemesi için resmi mercilere başvuru yapılmasını rica ediyorum.

🟥05.08.2025 tarihinde saat 21:14'te +908509010896 numaralı telefondan kendi Vodafone hattıma bir arama geldi. Aramayı açtığımda bir kadın "Alo, sesim geliyor mu? " diye sordu, ben de "Evet" cevabını verdim. Hemen ardından bilgisayar sesiyle bir kampanyadan bahsedildi. Bunun bir sesli arama kaydı olduğunu fark ettiğim anda telefonu kapattım. Şu an için adıma herhangi bir borç veya abonelik başlatılmadı, ancak bu aramadan dolayı ileride üzerime herhangi bir hukuki işlem, borç ya da beyan açılmasından endişe ediyorum. Vodafone’dan talebim, bu aramanın detaylı şekilde incelenmesi ve adıma hiçbir şekilde hukuki bir işlem, borç veya abonelik başlatılmamasıdır. Olay İstanbul’da gerçekleşmiştir ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştım.

🟥0850 901 0896 ve benzeri numaralardan son bir haftadır günün farklı saatlerinde aranıyorum. Arandığımda "Alo, sesim geliyor mu?" şeklinde bir soru soruluyor ve "evet" cevabını verdikten sonra hat aniden kapanıyor. Numarayı engellememe rağmen farklı numaralardan aramalar devam ediyor. Bu süreçte hiçbir kişisel bilgimi paylaşmadım ve herhangi bir maddi kaybım olmadı. Ayrıca BTK'ya da durumu bildirdim. Herhangi bir işlem yapılması durumunda hukuki olarak hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Bu tür şüpheli aramalar konusunda insanların bilgilendirilmesini ve dikkatli olunmasını istiyorum.

🟥08.08.2025 tarihinde saat 15:39’da +90 (850) 901 08 96 numaralı telefondan arandım. Telefonda bana "Alo, sesim geliyor mu? " diye soruldu ve dalgınlıkla "Evet" cevabını verdim. Hemen ardından kumar reklamı olan bir ses kaydına yönlendirildim ve telefonu kapattım. Bu durumdan dolayı tedirginim ve herhangi bir kötü niyetli girişimden endişe ediyorum. İsmim ve telefon numaram kullanılarak, adıma bu aramadan sonra hiçbir kurum, kuruluş veya şahıs tarafından iznim olmadan yapılacak herhangi bir işlem, abonelik ya da sözleşmeyi kesinlikle onaylamıyor ve mesuliyet kabul etmiyorum. Yetkililerin bu tarz şüpheli aramaları araştırmasını, gerekli önlemleri almasını ve benzer aramaların önlenmesini talep ediyorum. Bilgim dışında yapılacak herhangi bir işlem durumunda yasal haklarımı kullanacağımı belirtir, adım ve iletişim bilgilerimin yetkililerle paylaşılmasını onaylıyorum. Konunun incelenmesini rica ederim.

🟥08.08.2025 tarihinde saat 07:30 civarında 0850 901 08 96 numaralı telefondan arandım ve “sesin geliyor mu” şeklinde bir soru soruldu. Ben de “evet” dedim, ardından arka planda reklam uygulaması sesi duydum. Bu görüşmede sesimin izinsiz olarak kaydedilip kullanılmasından endişe duyuyorum. TeknosaCell ile ilk defa böyle bir durum yaşadım ve herhangi bir işlem başlatmadım, kişisel bilgilerimle ilgili de şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Ancak, ses kaydımın silinmesini talep ediyorum. Konuyla ilgili bilgilendirme ve gereğinin yapılmasını rica ederim. Olay Mersin’de gerçekleşmiştir.

🟥0850 901 0896 ve benzeri numaralardan son bir haftadır günün farklı saatlerinde aranıyorum. Arandığımda "Alo, sesim geliyor mu? " şeklinde bir soru soruluyor ve "evet" cevabını verdikten sonra hat aniden kapanıyor. Numarayı engellememe rağmen farklı numaralardan aramalar devam ediyor. Bu süreçte hiçbir kişisel bilgimi paylaşmadım. Herhangi bir işlem yapılması durumunda hukuki olarak hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Bu tür şüpheli aramalar konusunda insanların bilgilendirilmesini ve dikkatli olunmasını istiyorum.

🟥Bugün gün içinde 0850’li farklı numaralardan defalarca arandım. Özellikle 0850 901 08 86 numarasından gece 00:42’de tekrar arandım ve açtığımda “Sesim geliyor mu? ” şeklinde bir soru yöneltildi. Ben de sadece “Evet” diye cevap verdim. Bu durumdan dolayı ses kaydımın izinsiz şekilde kullanılması ihtimali beni oldukça tedirgin etti. Aramalarda kendilerini tanıtmadılar ve herhangi bir kişisel bilgi paylaşmadım. Herhangi bir maddi kaybım veya şüpheli işlemim olmadı fakat bu tür aramaların insanları mağdur edebileceğini düşünüyorum. İstanbul Ümraniye’de yaşıyorum ve bu şikayeti, doğabilecek sıkıntılara karşı önlem alınması ve yetkililerin bilgilendirilmesi amacıyla iletiyorum. Gereken incelemenin yapılarak benzer durumların önüne geçilmesini rica ediyorum.

🟥09.08.2025 tarihinde saat 01:18’de 0 (850) 901 08 96 numaralı telefondan arandım. Telefonda bana "Alo, sesim geliyor mu? " diye soruldu ve dalgınlıkla "Evet" cevabını verdim. Hemen ardından kumar reklamı olan bir ses kaydına yönlendirildim ve telefonu kapattım. Bu durumdan dolayı oldukça tedirginim ve kişisel bilgilerimin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasından endişe ediyorum. İsmim ve telefon numaram kullanılarak, adıma bu aramadan sonra hiçbir kurum, kuruluş veya şahıs tarafından iznim olmadan yapılacak herhangi bir işlem, abonelik ya da sözleşmeyi kesinlikle onaylamıyor ve mesuliyet kabul etmiyorum. Yetkililerin bu tarz şüpheli aramaları araştırmasını, gerekli önlemleri almasını ve benzer aramaların önlenmesini talep ediyorum. Bilgim dışında yapılacak herhangi bir işlem durumunda yasal haklarımı kullanacağımı belirtir, adım ve iletişim bilgilerimin yetkililerle paylaşılmasını onaylıyorum. Konunun incelenmesini rica ederim.

🟥09.08.2025 tarihinde saat 13:46’da 0 (850) 901 08 96 numaralı telefondan arandım. Telefonda bana “Alo, sesim geliyor mu? ” diye soruldu ve dalgınlıkla “Evet” cevabını verdim. Hemen ardından reklam içeren bir ses kaydına yönlendirildim ve telefonu kapattım. Bu olaydan dolayı oldukça tedirginim ve kişisel bilgilerimin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasından endişe ediyorum. Adım ve telefon numaram kullanılarak, bu aramadan sonra hiçbir kurum, kuruluş veya şahıs tarafından iznim olmadan yapılacak herhangi bir işlem, abonelik ya da sözleşmeyi kesinlikle onaylamıyor ve sorumluluk kabul etmiyorum. Yetkililerin bu tarz şüpheli aramaları araştırmasını, gerekli önlemleri almasını ve benzer aramaların önlenmesini talep ediyorum. Bilgim dışında yapılacak herhangi bir işlem durumunda yasal haklarımı kullanacağımı belirtir, adım ve iletişim bilgilerimin yetkililerle paylaşılmasını onaylıyorum. Konunun incelenmesini rica ederim.

🟥05.08.2025 tarihinde saat 20:30 civarında 0850 901 08 96 numaralı telefondan arandım. Arayan kişi 'Sesim geliyor mu?' diye sorduğunda, refleks olarak 'Evet' cevabını verdim. Hemen ardından bir ses kaydı ile karşılaşınca şüpheli bir durum olabileceğini düşünerek telefonu kapattım. Bu numaradan ilk kez arandım ve aramanın otomatik bir ses kaydıyla gerçekleştiğini belirtmek isterim. Son dönemde ses kaydı alınarak yapılan girişimlere dair haberler duymuştum. Bu nedenle, bu numaradan yapılan aramanın tarafıma herhangi bir zarara veya haksız işleme yol açmaması için gerekli kontrollerin yapılmasını, bilgim dışında bir işlem gerçekleşirse tarafıma ait olmadığının dikkate alınmasını talep ediyorum. Ayrıca, bu numarayla ilgili olarak tüm bankaların, operatörlerin ve ilgili kurumların gerekli önlemleri almasını, numaranın engellenmesini ve benzer olayların başka kullanıcıların başına gelmemesi için resmi mercilere başvuru yapılmasını rica ediyorum.

🟥05.08.2025 tarihinde saat 20.27'de 08509010896 numaralı telefondan arandım. Telefonu açtığımda karşıdaki kişi "Alo, sesim geliyor mu? " diye sordu. Boş bulunarak "Evet" dedim ve hemen ardından telefonu kapattım. Bu olaydan sonra herhangi bir kurum, kuruluş veya şahıs tarafından adım kullanılarak yapılacak işlemlerden endişe duyuyorum. Ses kaydımın rızam dışında kullanılmasından dolayı mağduriyet yaşamak istemiyorum. Herhangi bir maddi kayıp veya işlem yaşamadım ancak ses kaydımın kötüye kullanılmasından endişe ediyorum. Bu nedenle 0545*****65 numaralı hattım üzerinden yapılan bu aramanın incelenmesini, arayan numaranın engellenmesini ve tarafıma bilgilendirme yapılmasını talep ediyorum.

🟥05 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:15’te +90(850)9010896 numaralı telefondan arandım. Görüşme başladığında “Alo, sesim geliyor mu? ” şeklinde bir soru soruldu, ben de “Evet, buyurun” dedim. Ardından otomatik bir konuşma başladı ve gazino/kumar sitesi reklamı yapıldı. Bu durumdan rahatsız oldum ve hemen görüşmeyi sonlandırdım. Daha önce bu numaradan veya benzer bir 0850’li numaradan aranmadım, bu ilk kez başıma geldi. Herhangi bir ücret tahsil edilmedi ve herhangi bir ödeme talebiyle karşılaşmadım. Operatörümün müşteri hizmetleriyle de henüz iletişime geçmedim. Bu tür aramaların engellenmesini ve konuyla ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesini talep ediyorum. Benim gibi başka kişilerin de mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyorum.

🟥05.08.2025 tarihinde saat 16:41'de 08509010896 numaralı telefondan arandım. Telefonu açtığımda karşıdaki kişi "Alo, sesim geliyor mu? " diye sordu. Boş bulunarak "Evet" dedim ve hemen ardından başka bir ses kaydı devreye girerek bir kampanyadan bahsetmeye başladı. Bunun üzerine telefonu kapattım. Daha önce bu numaradan aranmadım ancak araştırmalarım sonucunda benim gibi aynı mağduriyeti yaşayan birçok kişinin olduğunu gördüm. Şu ana kadar herhangi bir maddi kayıp ya da kişisel bilgi paylaşımı yaşamadım ve herhangi bir kuruma başvurmadım. Bu arama nedeniyle, adıma yapılacak hiçbir yasal ya da yasal olmayan işlemden dolayı sorumluluk kabul etmiyorum. Özellikle, rızam olmadan "evet" veya "hayır" ses kayıtlarım kullanılarak yapılacak işlemlerden doğacak hiçbir mağduriyeti kabul etmiyorum. Bu konuda gerekli bilgilendirmenin yapılmasını ve benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesini talep ediyorum.

🟥05.08.2025 tarihinde saat 13.13'de 08509010896 numaralı telefondan arandım. Telefonu açtığımda karşıdaki kişi 'Alo Sesim geliyor mu? ' diye sordu. Boş bulunarak 'Evet' dedim, hemen kapattım. 02.08.2025 tarihinde saat 21.11'den itibaren adıma yapılan hiçbir yasal ya da yasal olmayan eylemden veya işlemden dolayı mesuliyet kabul etmiyorum, onaylamıyorum. Herhangi bir kurum, kuruluş, tüzel ya da şahıs işlemlerinde rızam olmadan 'evet' ve 'hayır' seslerim kullanılarak elde edilebilecek ya da doğacak her türlü zarardan hukuki sorumluluk kabul etmiyorum.

🟥05.08.2025 tarihinde saat 12.28 de 0850 901 08 96 numaralı telefondan çağrı geldi. Açtım ve bir kadın 'alo, sesim geliyor mu? ' şeklinde soru sordu, ben de evet cevabını verdim ve ardından bilgisayar sesi geldi. Bir kampanyadan bahsetti. Hemen sesli arama kaydı olduğunu anladığım anda telefonu kapattım. Yapılan bu aramadan dolayı adıma herhangi bir durumu, borcu, beyanı, olasılığı hiçbir şekilde kabul etmiyorum.

🟥05.08.2025 tarihinde saat 12.21 'de 0850 901 08 96 numaralı telefondan çağrı geldi. Açtım ve bir kadın 'alo, sesim geliyor mu? ' şeklinde soru sordu, ben de evet cevabını verdim ve ardından bilgisayar sesi geldi. Bir kampanyadan bahsetti. Hemen sesli arama kaydı olduğunu anladığım anda telefonu kapattım. Yapılan bu aramadan dolayı adıma herhangi bir durumu, borcu, beyanı, olasılığı hiçbir şekilde kabul etmiyorum.

🟥02.08.2025 tarihinde saat 16.19'da 0850 901 08 96 numaralı telefondan çağrı geldi. Açtım ve bir kadın 'alo, sesim geliyor mu? ' şeklinde soru sordu, ben de evet cevabını verdim ve ardından bilgisayar sesi geldi. Bir kampanyadan bahsetti. Hemen sesli arama kaydı olduğunu anladığım anda telefonu kapattım. Yapılan bu aramadan dolayı adıma herhangi bir durumu, borcu, beyanı, olasılığı hiçbir şekilde kabul etmiyorum.

🟥02.08.2025 tarihinde saat 21.11'de +908509010896 numaralı telefondan arandım. Telefonu açtığımda karşıdaki kişi 'Alo Sesim geliyor mu? ' diye sordu. Boş bulunarak 'Evet' dedim, hemen kapattım. 02.08.2025 tarihinde saat 21.11'den itibaren adıma yapılan hiçbir yasal ya da yasal olmayan eylemden veya işlemden dolayı mesuliyet kabul etmiyorum, onaylamıyorum. Herhangi bir kurum, kuruluş, tüzel ya da şahıs işlemlerinde rızam olmadan 'evet' ve 'hayır' seslerim kullanılarak elde edilebilecek ya da doğacak her türlü zarardan hukuki sorumluluk kabul etmiyorum. Şikayet ediyorum. Bununla ilgili bilgim dışında işlem yapılması halinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımı beyan ederim.

🟥02.08.2025 tarihinde numaralı 21:54telefondan aranarak bir bayan 'Sesim geliyor mu? ' diyerek benden 'Evet' cevabını aldı ve telefon telesekretere bağlanarak sanal bahis reklamları gelmeye başladı. Benden almış olduğu 'Evet' cevabının hukuksuz işlemlerde kullanılması durumunda sorumluluk kabul etmeyeceğimi ve arayan numaradan şikayetçi olduğumu bildiririm.

Halis Eren, Şubat 2025'te 'Evet' cevabıyla 570 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırmıştı

'EVET' CEVABIYLA 570 BİN TL'SİNİ KAPTIRMIŞTI

Şubat 2025'te İhlas Haber Ajansı (İHA), Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Halis Eren, telefonda verdiği "Evet" cevabı ile dolandırıcılara toplam 570 bin lirasını kaptırdığını duyurmuştu.

Emekli diş hekimi Eren, "Uzun yıllardır bir bankayla çalışıyorum. Ancak Kasım ayının 12’sinde, gece saat 01.00’de adıma bir hesap açılmış. Aynı saatte 550 bin lira kredi çekilerek, bir de kredi kartı çıkarılmış. Gece yarısı saat 01.00’de kredi kartı hesabından 5 bin lira, 02.11’de 5 bin lira, 01.20’de 5 bin lira ve 01.42’de bir kez daha 5 bin lira çekilmiş. Banka, bu parayı ödemediği gibi, hesabımda bulunan 20 bin lirayı da bu borca tahsil etti." ifadelerini kullanmıştı.

Olayın başka bir boyutunun da telefon dolandırıcılığı olduğunu söyleyen Eren, "Telefonum çaldı. Arayan kişi, ‘Ben Eynesil İlçe Emniyet Müdürü Halis Eren’le mi görüşüyorum?’ diye sordu. O an duraksamadan ‘Evet’ dedim. Ardından, ‘Ören Beldesi yol sapağında bulunan alışveriş marketinin üzerinde mi oturuyorsunuz?’ diye sordu. Yine ‘Evet’ dedim. Ancak o an şüphelendim ve ‘Siz kimsiniz?’ diye sordum. İsmini söyleyemeyince tepki gösterdim ve telefon kapandı" şeklinde konuşmuştu.

Eren, ağızdan çıkan "evet" kelimesinin montajla kesip yapıştırarak sahte onaylar oluşturabildiklerine dikkat çekerek "Sonradan fark ettim ki, bu dolandırıcılar ağızdan çıkan ‘evet’ kelimelerini istedikleri yerlerde kesip yapıştırarak kullanabiliyorlar. Örneğin, ‘550 bin lira kredi çektiniz, kabul ediyor musunuz?’ sorusuna verdiğim ‘evet’ cevabı gibi sahte bir onay oluşturabiliyorlar" demişti.