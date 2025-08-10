Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
44 ilde düğmeye basıldı! Siber suçlarla mücadelede 99 tutuklama

44 ilde düğmeye basıldı! Siber suçlarla mücadelede 99 tutuklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolandırıcılık, Çocuk İstismarı, Yasa Dışı Bahis, Emniyet, Mahkeme, Haber
Gündem Haberleri

Siber suçlara yönelik son 2 haftada 44 ilde düzenlenen operasyonlarda 214 şüpheli gözaltına alındı, 99'u tutuklandı. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk istismarı gibi suçlardan milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

 

Siber suçlarla mücadelede 44 ilde düğmeye basıldı, ekipler harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada yakalanan 214 şüpheliden 99'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 44 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

MOBİL BANKACILIK HESAPLARINA ERİŞİYORLAR

Operasyonlarda 214 şüphelinin yakalandığını, 99'unun tutuklandığını, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden 'ürün satışı' temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

"SANAL DEVRİYELERİMİZLE DOLANDIRICILARIN PEŞİNDEYİZ"

Operasyonlarda 4 kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, para ile dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

