4 ülkede yakalandılar, Türkiye'ye iade edildiler! Bakan Yerlikaya duyurdu

4 ülkede yakalandılar, Türkiye'ye iade edildiler! Bakan Yerlikaya duyurdu

- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçluyu Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'dan ülkeye getirdiklerini açıkladı.

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 5 suçlu, Gürcistan(8), Karadağ, İsveç, ve Japonya'dan ülkemize getirildi.

BAKAN YERLİKAYA TEK TEK AÇIKLADI

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. "Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" diyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. 

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

  • "Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan elebaşılığını A.T.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • "Kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, “DALTONLAR” suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • "Silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • "Kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs KARADAĞ’da,
  • "Kasten öldürmeye teşebbüs"  suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs İSVEÇ’te,
  • “Tasarlayarak öldürme" suçundan ulusal seviyede aranan “BANLILAR” organize suç örgütü üyesi M.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ulusal seviyede aranan K.C.H. ve E.G. isimli şahıslar GÜRCİSTAN’da,
  • “Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından ulusal seviyede aranan G.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • “Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs JAPONYA’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

