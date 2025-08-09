4 ülkede yakalandılar, Türkiye'ye iade edildiler! Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 5 suçlu, Gürcistan(8), Karadağ, İsveç, ve Japonya'dan ülkemize getirildi.

BAKAN YERLİKAYA TEK TEK AÇIKLADI

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. "Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" diyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;