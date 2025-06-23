Gece yarısı feci kaza! Genç iş adamı öldü, eşi yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, genç iş adamı Murat Ustalı hayatını kaybetti. Ustalı'nın eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Dün gece saat 01.25 sıralarında Cunda - Ayvalık yolu üzerindeki Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde, 10 US 128 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir marketin duvarına, ardından da bir evin duvarına çarptı.

İŞ ADAMI ÖLDÜ, EŞİ YARALI

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Murat Ustalı, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Murat Ustalı'nın eşi Naz Ustalı ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası cenaze Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.