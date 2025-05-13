Genç kızı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! "Cezaevine girip koğuş ağası olacağım" demiş

Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 yerinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki E.A.'nın 24 yıla kadar hapsi istendi. Şahsın yakın çevresine cezaevine girip koğuş ağası olacağını söylediği öğrenildi.

Edirne'de 5 Nisan 2025'te yaşanan kan dondurucu cinayetin iddianamesi Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Gülden Coni'nin eski sevgilisi E.A (16) tarafından üçü öldürücü nitelikte olmakla birlikte 30 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

CİNAYETİN ARDINDAN İŞE GİTMİŞ

Cinayetin ardından Gülden'in cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtığı ve eve giderek kıyafetlerini değiştirip ardından çalıştığı kuaföre gidip saatlerce çalıştığı belirtilen iddianamede, olayın şüphelisi E.A.'nın cinayeti arkadaşlarına anlattığı ve olayın ihbar üzerine gün yüzüne çıktığı belirtildi.

"KOĞUŞ AĞASI OLACAĞIM"

Cinayet zanlısının yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazıp arkadaşlarından iç çamaşırı istediği, zanlının mesajlarına arkadaşlarının da 'Paran var mı?' diye cevap verdiği yazışmalar da iddianamede yer aldı.

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, cinayetin ardından tutuklanan E.A.'nın "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.