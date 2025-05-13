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Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden ölüm
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da 60 yaşındaki Naki Yılmaz, iş arkadaşının kullandığı servisin altında kalarak can verdi.

Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre Naki Yılmaz (60) isimli şahıs, aynı şirketin servis şoförü olan H.İ.D. (52) isimli şahsın kullandığı 09 APH 348 plakalı minibüsün geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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