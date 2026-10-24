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3. Sayfa

Gıda teröristlerinden akılalmaz yöntem! İnciri beyazlasın diye lavabo açıcı ile yıkadılar

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Gıda teröristlerinden akılalmaz yöntem! İnciri beyazlasın diye lavabo açıcı ile yıkadılar
Başlık ResmiGıda teröristlerinden akılalmaz yöntem! İnciri beyazlasın diye lavabo açıcı ile yıkadılar

İzmir'de piyasa değeri 1 milyon TL olan incirleri lavabo açıcı ile yıkayan gözü dönmüş gıda teröristi, 3 ton zehirli gıdayı piyasaya sürmeden yakalandı. Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İzmir’de jandarmanın düzenlediği baskın, gıda sahtekarlığının geldiği korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gıda depolandığı bilgisine ulaştı.

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LAVABO AÇICIYLA İNCİRİ BEYAZLATMIŞ

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı kontrolde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeleri tespit etti. Depoda yapılan aramada, hidrojen peroksit yani lavabo açıcı ve alüminyum phosphide gibi kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatılmış incir belirlendi.

Gıda teröristlerinden akılalmaz yöntem! İnciri beyazlasın diye lavabo açıcı ile yıkadılar
Başlık ResmiGıda teröristlerinden akılalmaz yöntem! İnciri beyazlasın diye lavabo açıcı ile yıkadılar

Piyasaya sürülmek istenen toplam 3 bin kilogram tüketilmesi uygun olmayan gıdaya el konuldu.
Operasyonun ardından depodaki ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

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GIDA TERÖRİSTİ SERBEST BIRAKILDI

Sağlıksız şartlarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden gıdaları piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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