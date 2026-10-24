Zonguldak’taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı: Firari müdür her yerde aranıyor
Zonguldak’ta 3 madencinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı faciaya ilişkin soruşturmada şirket yetkilisi, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi tutuklanırken firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim’de maden ocağındaki patlamada 3 madenci hayatını kaybetmiş 5 işçi yaralanmıştı. Faciaya ilişkin yaşanan yeni gelişmede gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
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İŞLETME MÜDÜRÜ HER YERDE ARANIYOR
Hakimlik, M.S.D., E.Y. ve Y.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Firari işletme müdürü M.K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.
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YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR
Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada bilirkişi heyeti de oluşturuldu.