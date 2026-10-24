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Zonguldak’taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı: Firari müdür her yerde aranıyor

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Zonguldak’taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı: Firari müdür her yerde aranıyor
Başlık ResmiZonguldak’taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı: Firari müdür her yerde aranıyor

Zonguldak’ta 3 madencinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı faciaya ilişkin soruşturmada şirket yetkilisi, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi tutuklanırken firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim’de maden ocağındaki patlamada 3 madenci hayatını kaybetmiş 5 işçi yaralanmıştı. Faciaya ilişkin yaşanan yeni gelişmede gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Zonguldak’taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı: Firari müdür her yerde aranıyor
Başlık ResmiZonguldak’taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı: Firari müdür her yerde aranıyor
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İŞLETME MÜDÜRÜ HER YERDE ARANIYOR

Hakimlik, M.S.D., E.Y. ve Y.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Firari işletme müdürü M.K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

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YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı.

Zonguldak’taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı: Firari müdür her yerde aranıyor
Başlık ResmiZonguldak’taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı: Firari müdür her yerde aranıyor

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada bilirkişi heyeti de oluşturuldu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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