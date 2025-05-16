Haber Samsun'dan geldi! Erkan Dereli hayatını kaybetti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'da kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı Erkan Dereli hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Erkan Dereli (55) Atakum ilçesindeki evinde sabaha karşı kalp krizi geçirdi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Erkan Dereli hayatını kaybetti. Erkan Dereli'nin memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş