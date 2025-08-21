Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Her şey yolda yürürken oldu: Tanımadığı 2 kişi kabusu yaşattı! Kanlar içinde...

Her şey yolda yürürken oldu: Tanımadığı 2 kişi kabusu yaşattı! Kanlar içinde...

İstanbul'da kaldırımda yürüyen bir vatandaş, tanımadığı iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kameraya yansıyan o anlarda vatandaşın kanlar içinde yere yığıldığı görüldü.

Korkunç olay Kartal ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü oldukları ileri sürülen 2 kişi, kaldırımda yürüyen vatandaş aniden yumrukla saldırdı. Saldırı sonucu yere yığılan adam, bir süre kendine gelemedi.

Olayın görgü tanıklarından Abdullah Yılmaz, adamın sebepsiz yere darbedildiğini ifade ederek, "Gece nöbeti esnasında bir ses duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda amca yerde ağzı burnu kan içinde yatıyordu.

ONLAR DA NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Olayı en başta anlayamadık. Sonrasında 2 kişinin sebepsiz yere darbettiğini öğrendik. Durum karşısında şaşırdık. Amcanın sebepsiz yere darbedilmesi bizi de üzdü. İnşallah bir an önce yakalanırlar" dedi.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

