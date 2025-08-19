Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avcılar'da trafikte kavga: Tek yumrukla yere yığıldı!

Avcılar'da trafikte kavga: Tek yumrukla yere yığıldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolunda motosikletli şahıs tartıştığı araç sürücüsüne yumruk attı. Sert yumruk darbesiyle yere düşen otomobil sürücüsü yere yığıldı. 

Olay, dün öğlen saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli şahıs daha sonra motosikleti yol kenarına park ederek araçtan indi. 

Motosiklet sürücüsü daha sonra araç sürücüsünün yanına giderek yumruk attı. Aldığı tek yumruk darbesinin ardından otomobil sürücüsü yere düştü. 

Yaşanan kavga yoldaki diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken yaşanan anlarda güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

