Gökyüzünde barış uçurtması süzüldü: Mardin’den dünyaya

Dünyada 38 ülkede katıldığı festivallerde birçok ödül alan 34 yaşındaki uçurtma ustası Zahit Mungan, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına dikkat çekmek için uçurtma hazırladı. Mungan, bir ay boyunca her harfi 150 santimetre olan yaklaşık 10 metre uzunluğunda yaptığı “Free Gazze” yazılı dev uçurtmasını Mardin semalarında uçurdu. Yaklaşık 20 yıldır ileri seviyede uçurtmalar yaptığını söyleyen Mungan’ın en büyük hayali ise uçurtmalarıyla Gazze’de gökyüzünü renklendirmek. Geçen yıl Filistin bayraklı bir güvercin uçurtması yaptığını hatırlatan Mungan “Dünyaya bir mesaj vermeye çalıştım; çocuklar ölmesin, savaşlar bitsin. Umarım bir gün Gazze özgürlüğüne kavuşur” ifadelerini kullandı.