Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gökyüzünde barış uçurtması süzüldü: Mardin’den dünyaya

Gökyüzünde barış uçurtması süzüldü: Mardin’den dünyaya

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gökyüzünde barış uçurtması süzüldü: Mardin’den dünyaya
Protesto, Mardin, Gazze, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uçurtma ustası Zahit Mungan, İsrail’in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için Mardin semalarında “Free Gazze” yazılı dev bir uçurtma uçurdu.

Dünyada 38 ülkede katıldığı festivallerde birçok ödül alan 34 yaşındaki uçurtma ustası Zahit Mungan, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına dikkat çekmek için uçurtma hazırladı. Mungan, bir ay boyunca her harfi 150 santimetre olan yaklaşık 10 metre uzunluğunda yaptığı “Free Gazze” yazılı dev uçurtmasını Mardin semalarında uçurdu. Yaklaşık 20 yıldır ileri seviyede uçurtmalar yaptığını söyleyen Mungan’ın en büyük hayali ise uçurtmalarıyla Gazze’de gökyüzünü renklendirmek. Geçen yıl Filistin bayraklı bir güvercin uçurtması yaptığını hatırlatan Mungan “Dünyaya bir mesaj vermeye çalıştım; çocuklar ölmesin, savaşlar bitsin. Umarım bir gün Gazze özgürlüğüne kavuşur” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trump’ın vatandaşlık kısıtlamasına mahkemeden ret: Doğum hakkı engellenemezİnsansı robot, bilim kurgu filmlerini aratmıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Kokarcalar’ iki ilçeyi istila etti - Gündem‘Kokarcalar’ iki ilçeyi istila etti‘Altılı Masa’nın fotoğraf kavgası: Özgür Özel ‘linç kampanyasına son verin’ çağrısı yaptı - Gündem‘Altılı Masa’nın fotoğraf kavgası13 İlçenin suyu teminat altında - Gündem13 İlçenin suyu teminat altındaSuçlu çocuklara indirim kalkıyor cezalar artıyor  - GündemSuçlu çocuklara indirim kalkıyor cezalar artıyor Eski nişanlının attığı barışma mesajlarına huzur bozma cezası  - GündemEski nişanlının attığı barışma mesajlarına huzur bozma cezası Tehlike evde yanı başınızda: Aile içi zorbalar şiddeti korkmadan yayınlıyor!.. - GündemTehlike evde yanı başınızda: Aile içi zorbalar şiddeti korkmadan yayınlıyor!..
Sonraki Haber Yükleniyor...